Isuzu начала продажи топовой версии пикапа D-Max

Японская компания Isuzu достаточно успешно реализует по всему миру свои надежные и выносливые пикапы D-Max. С 3 мая в Великобритании открыли прием заказов на самую дорогую и хорошо укомплектованную версию Arctic Trucks AT35, созданную совместно со специалистами Arctic Trucks.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Впервые новинку презентовали публике на прошлогодней выставке коммерческого транспорта в Лондоне в качестве перспективного образца. Позитивные отзывы посетителей шоу и интерес потенциальных покупателей послужил стимулом для реализации проекта и начала серийного производства модели.

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Пикап D-Max Arctic Trucks AT35 создан на основе модели D-Max V-Cross при участии специалистов компании Arctic Trucks из Исландии. Последняя известна своими уникальными вездеходами для исследовательских экспедиций на Южный полюс и в другие труднодоступные места нашей планеты. Доработки, которые используются в самых экстремальных условиях в дальнейшем воплощаются в аксессуарах для тюнинга. С Arctic Trucks в этой области сотрудничают такие компании, как Ford, Isuzu, Iveco, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota и Volkswagen.

При создании версии AT35 были модернизированы кузов, рама, силовой агрегат, подвеска и прочие компоненты. Цифровой индекс подчеркивает, что автомобиль получил 35-дюймовые внедорожные шины, которые установлены на усиленных 17-люймовых дисках. Подвеску дополнили комплектом пружин и амортизаторов от Bilstein, а также установили лифт-комплект для увеличения дорожного просвета на 50 мм по сравнению со стандартным D-Max. В итоге клиренс под передним мостом составляет 266 мм, а под задним – 290 мм. Угол въезда достигает внушительных 35 градусов, съезда – 29°, а угол рампы – 34°.

Внешне автомобиль также отличается расширенными колесными арками, боковыми подножками, усиленными брызговиками, противоподкатным брусом сзади и широкой задней подножкой с защитными накладками.

Для отделки салона используется темно-серая кожа с декоративной вышивкой на подголовниках, а потолок выполнен черным. На приборной панели разместили 9-дюймовый экран инфо-развлекательной системы, а услаждать слух будет аудиосистема с 8-ю динамиками. Кроме того, владельцы получают специальные стопорные гайки для колес и динамометрический ключ Arctic Trucks.

Пикап оснащен 164-сильным турбодизелем, крутящий момент которого достигает 360 Нм. В паре с ним может работать 6-ступенчатые "механика" или опционный "автомат". Стоимость новинки стартует с отметки 47999 фунтов ($59969).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, укараинская патрульная полиция получила пикапы Isuzu D-Max.