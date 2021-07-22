Патрульная полиция Украина получила пикапы Isuzu D-Max

Национальная полиция Украина получила в свое распоряжение партию пикапов Isuzu D-Max. Для правоохранителей автомобили подготовила отечественная компания "Спец-Ком-Сервис".

Об этом сообщает пресс служба производителя. Правоохранители требуют в своей работе разнообразную технику. Для некоторых подразделений кроме просторного салона необходимо вместительное грузовое отделение, где можно перевозить специальный инвентарь или тяжелую технику. При этом не стоит забывать, что иногда автомобилям предстоит выполнять задания в условиях тяжелого бездорожья.

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Теперь в арсенале украинской полиции появились надежные и неприхотливые в обслуживании пикапы D-Max знаменитой марки Isuzu. Обновленная модель появилась на украинском рынке весной прошлого года. Новинка получила яркую внешность и более практичный интерьер.

Под капотом скрывается экономический 1,9-литровый турбодизель мощностью 163 лошадиные силы. Кстати, о надежности дизельных моторов Isuzu ходят легенды. Пикап имеет полный привод, а подключить передний мост можно на скорости до 100 км/ч. Кроме того, машина способна преодолевать брод глубиной до 600 мм.

Дополнительно мастерами отечественной компании "Спец-Ком-Сервис" было установлено спецоборудование соответствии с требованиями полицейской службы. Каждый автомобиль укомплектован световой панелью с громкоговорителем, средствами связи и имеет соответствующую стандартам ведомственную символику. В кузове есть защитное полимерное покрытие поверхности багажного отсека.

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