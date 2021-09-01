Isuzu D-Max получил экстремальную версию AT35

К выставке коммерческого транспорта японская компания Isuzu подготовила несколько новинок. Среде них – внедорожная версия пикапа D-Max.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Популярное семейство пикапов D-Max пополнилось этой осенью вездеходом AT35. Автомобиль подготовлен при участии специалистов исландской компании Arctic Trucks.

Новинка отличается комплектом внедорожной резины BFGoodrich диаметром 35 дюймов, усиленной передней подвеской с амортизаторами Bilstein, увеличенным дорожным просветом и расширителями колесных арок. Двигатель и трансмиссию предохраняет от повреждений массивная защита, а попасть в салон помогут дополнительные подножки по бокам кузова.

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Для новинки предлагается надежный и экономичный турбодизель объемом 1,9 литра. Он развивает 163 л.с., а крутящий момент достигает 360 Нм. В паре с ними работает 6-ступенчатые "механика" или "автомат". Подключаемый полный привод снабдили блокировкой заднего дифференциала.

Еще одной новинкой на стенде компании Isuzu стал перспективный самосвал на шасси пикапа D-Max. Он создан британской фирмой TGS из Бристоля. Он оснащен алюминиевым кузовом с электрогидравлическим подъемным механизмом. Сзади вместо рессор установлена пневматическая подвеска VB Tech. Грузоподъемность автомобиля – более тонны, а полная масса не превышает 3,5 т.

У дилеров марки D-Max AT35 появится весной будущего года, а вот самосвал пока еще проходит сертификацию.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, пикапы Isuzu появятся на службе украинской полиции.