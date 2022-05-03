Ineos анонсировал цены на внедорожник Grenadier

Британская автомобильная компания Ineos Automotive анонсировала свежую информацию о своих планах. С 18 мая производитель открывает прием заказов на свой внедорожник Grenadier, а цена стартует в Германии с 59990 евро.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка первоначально будет предложена в двух вариантах – 2-местный фургон Utility Wagon и 5-местный пассажирский Station Wagon. Кроме того, Grenadier будет доступен в нескольких модификациях с частичным или полным остеклением. Таким образом компания сможет удовлетворить как любителей активного отдыха, так и представителей малого бизнеса.

Видео дня

Ineos Grenadier будет иметь в своем арсенале две турбированных 3-литровый рядных "шестерки" BMW на выбор. Дизельная версия развивает мощность 249 л.с., а крутящий момент достигает 550 Нм. В качестве альтернативы можно выбрать бензиновый мотор с отдачей 286 л.с и 450 Нм. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатым "автоматом" от ZF. Привод осуществляется на все колеса независимо от модификации или типа силового агрегата.

В будущем планируется предложить потребителям версию на водородных топливных ячейках. Разработка такой версии ведется совместно с корейской компанией Hyundai, имеющей большой опыт в этой области. Также не стоит забывать, что материнский холдинг Ineos является одним из крупнейших в мире производителей водорода, так что такая альтернатива вполне оправдана.

Grenadier Utility Wagon имеет грузовое отделение объемом 2088 л и способен буксировать прицеп массой до 3,5 т. От водителя и его спутника багаж отделен прочной решеткой. В варианте с 5-местным салоном объем багажного отделения достигает 1152 л. Кроме того в качестве опции покупатели могут заказать мощную лебедку с тяговым усилием до 5500 кг.

Топовая версия Grenadier Trailmaster имеет в своем распоряжении блокировки обоих мостов, внедорожную резину BF Goodrich, шноркель и дополнительную АКБ. Модификация Grenadier Fieldmaster в свою очередь имеет комплект Smooth Pack, который включает камеру заднего вида, электропривод зеркал и подогрев кожаных кресел.

Производство вездехода Ineos Grenadier стартует на заводе во Франции в июле, где ранее выпускались автомобили Smart. В Великобритании автомобиль оценили в 49 тысяч фунтов, а в Германии его цена стартует с отметки 59990 евро. О сроках появления новинки в Украине говорить пока сложно, но такие планы были у одной из наших компаний-импортеров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на Нюрбургринге заметили прототип нового Land Rover Defender SVR.