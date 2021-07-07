Ineos показал интерьера внедорожника Grenadier. Видео

Британская компания Ineos Automotive представила официальные фото салона своего первого внедорожника. Grenadier. Дизайн новинки выполнен в авиационной стилистике.

Новый британский производитель постепенно раскрывает секреты своего детища – классического рамного вездехода Grenadier. Пресс-служба производителя обнародовала внутреннее убранство модели (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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С учетом того, что источником вдохновения для модели послужил снятый с производства классический вездеход Land Rover Defender, все в новинке подчинено функциональности. Дизайн приборной панели и потолочная консоль напоминает по своей стилистике кокпит самолета или вертолета. Все кнопки и тумблеры достаточно крупные и расположены по "квадратно-гнездовому" принципу, а подписи выполнены простым и хорошо читаемым шрифтом.

На потолочной консоли располагаются кнопки управления внедорожными функциями. Здесь же предусмотрели 8 резервных тумблеров, на которые можно вывести управление дополнительным оборудованием. Наличие потолочной консоли не позволяет предложить полноценный люк над передними сидениями, но в качестве альтернативы можно заказать два люка поменьше.

Верхняя часть центральной консоли отведена сенсорному 12,3-дюймовому дисплею информационно-развлекательной системы. А для оперативной информации предусмотрен миниатюрный щиток приборов. На лаконичном двухспицевом рулевом колесе есть кнопки управления аудиосистемой и вспомогательными функциями. Единственное, что выбивается по своей стилистике – вычурный рычаг переключения передач 8-ступенчатой автоматической КП BMW Steptronic.

С учетом внедорожной направленности, для отделки салона выбрали износостойкие материалы. В частности, передние кресла Recaro имеют водоотталкивающую тканевую обивку, а в полу есть дренажные отверстия. В качестве опции можно заказать кожаную отделку. Помимо вместительного багажного отделения, в автомобиле предусмотрено множество дополнительных отделений и отсеков для мелочей. Например, ценные вещи можно спрятать в герметичную нишу под задним рядом сидений, а вместительный бокс в центральном подлокотнике закрывается на ключ. Есть также несколько индивидуальных отделений в боковых панелях багажника.

Подробности о технической "начинке" автомобиля пока нет. Ранее в компании рассказали, что поставщиком моторов и КП будет BMW. Предположительно это будут бензиновые и дизельные рядные шестицилиндровые двигатели. Кроме того, между компания Ineos и Hyundai было подписано соглашение о создании версии внедорожника с водородными топливными элементами (Fuel Cell).

Для обеспечения максимальных внедорожных качеств Grenadier получит полный привод с понижающей передачей, механической блокировкой межосевого дифференциала и принудительными блокировками двух межколесных дифференциалов.

Производство Ineos Grenadier будет организовано на бывшем предприятии концерна Daimler во Франции, где пока еще ведется сборка электромобилей Smart EQ ForTwo. До конца года производство "электричек" будет прекращено, а все имеющиеся производственные мощности задействуют для выпуска внедорожника. Первые серийные автомобиль отправятся к своим владельцам летом будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, новое поколение внедорожника Land Rover Defender превратили в мощный суперкар.