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Land Rover Defender SVR заметили на Нюрбургринге

Сергей Иванов
Новости
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Land Rover Defender SVR заметили на Нюрбургринге

Британская компания Land Rover готовит "заряженную" версию SVR. Новинка займет место флагмана бренда, а основным конкурентом станет Mercedes-AMG G63.

Об єтом сообщает портал Motor1. Компания планирует расширить семейство внедорожников Land Rover Defender. Ранее на тестах был замечен длиннобазный вариант с мотором V8, а теперь на тесты выехала версия от подразделения SVR, которая займет место на вершине семейства.

Новинка займет место флагмана бренда
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Внешне новинка будет отличаться увеличенными легкосплавными дисками, расширителями колесных арок и дополнительным аэродинамическим обвесом. Также ожидается, что модель получит уменьшенный дорожный просвет и более спортивные настройки подвески. Сзади узнать модель можно будет по квартету хромированных патрубков выхлопной системы.

Версия SVR будет иметь более мощный V8

В настоящее время Defender V8 оснащается 5-литровым мотором с компрессором. Его мощность достигает 525 л.с., а крутящий момент составляет 625 Нм. Версия SVR будет иметь большую отдачу, чтобы на равных конкурировать с Mercedes-AMG G63, который имеет в своем арсенале 585 л.с. и 850 Нм.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в семействе Land Rover Defender появилась "шпионская" версия.

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