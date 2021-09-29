Ineos анонсировал цены и дату начала продаж внедорожника Grenadier

Британская компания Ineos Automotive рассказала новые подробности о своем внедорожнике Grenadier. Старт продаж конкурента Land Rover Defender запланирован на июль будущего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Внедорожник Ineos Grenadier появится в продаже в Великобритании уже летом будущего года. По предварительным данным стоимость новинки будет начинаться с отметки в 48 тысяч фунтов ($65 тысяч). Компания намерена открыть 23 дилерских центра по всей стране. Кроме того, новинка будет доступна покупателям в других странах Европы, в Африке, Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Северной Америке.

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Также в компании сообщили, что подписали соглашение о сотрудничестве с компанией Bosch, что позволит обслуживать новинку в более чем 10 тысячах сервисных центров компании в 150 странах мира.

Напомним, что Ineos Grenadier представляет собой идейного продолжателя классического внедорожника Land Rover Defender. Он имеет мощную раму, на которой будет располагаться пятидверный цельнометаллический кузов универсал. Кроме того, планируется предложить покупателям версию с кузовом пикап.

В движение новинку будет приводить 3-литровый рядный бензиновый мотор компании BMW, а в паре с ним будет работать 8-ступенчатій "автомат" немецкой компании ZF. В стандартную комплектацию войдет механический центральный дифференциал, а блокировки будут доступны в качестве опции.

Производство внедорожника организуют на заводе во Франции, где ранее выпускались автомобили Smart. Предприятие перешло под контроль британского производителя в конце прошлого года. По словам представителей Ineos, в портфеле компании уже есть порядка 75 тысяч заказов на внедорожник.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компании Ineos Automotive и Hyundai объединили усилия по созданию версии Ineos Grenadier на водородных топливных элементах.