Great Wall решил заняться танкостроением

В компании Great Wall решили выделить модель Tank в отдельный бренд и показала концепт Cybertank 300.

Об этом сообщает портал Autohome. В 2016 году холдинг Great Wall создал новый бренд Wey, под которым планировалось выпускать премиальные внедорожники. В прошлом году дебютировал рамный внедорожник Wey Tank, напоминающий симбиоз Jeep и Ford Bronco.

Но в Китае все меняется очень быстро, в том числе, и в автомобильной отрасли. И очередная идея руководства Great Wall – выделить для брутальных вездеходов отдельный бренд – Tank. Для новой марки создали собственную эмблему в виде стилизованной буквы T, а скоро появится и брендированная дилерская сеть.

Прототипом первенца нового бренда стал концептуальный Cybertank 300. В Китае не считают зазорным творчески переосмысливать идеи других компаний, поэтому не удивляйтесь, что "Кибертанк" сильно напоминает легендарный G-Class, причем, как внутри, так и снаружи.

Автомобиль получил широкие колесные арки, массивные бамперы и большой воздухозаборник на капоте. Даже светотехника напоминает трехлучевую эмблему Mercedes-Benz.

Еще больше сходства с G-Class в салоне новинки, где доминирует богатая белая кожаная отделка, обилие хрома, и… до боли знакомые воздуховоды-турбины системы вентиляции.

Несмотря на весь пафос, под капотом концепта располагается достаточно скромный 2-литровый турбомотор на 227 сил, который работает с 8-ступенчатым "автоматом". Силовой агрегат без изменений перекочевал с серийного Wey Tank 300.

В компании планируют предложить покупателям сразу пять новинок под брендом Tank, а за 5 лет довести объемы продаж внедорожников марки до 500 тысяч машин в год.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, входящая в состав китайского концерна Great Wall компания Ora подготовила к Шанхайскому автошоу яркий концепт в стиле ретро, получивший название Conceptcat.