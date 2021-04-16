Beetle скрестили с Panamera и получили Ora Conceptcat

Входящая в состав китайского концерна Great Wall компания Ora подготовила к Шанхайскому автошоу яркий концепт в стиле ретро, получивший название Conceptcat.

Об этом сообщает портал Autohome. Анонсированный ранее репликар на тему VW Beetle оказался в реальности еще более интересным. Оказалось, что его создатели пошли дальше и позаимствовали идеи у коллег из Porsche.

В дизайне "Концептуального кота" обыгрывается тема овала: светотехника, рисунок колесных дисков, корпусы камер заднего вида, ручки дверей и ряд других деталей имеют овальную форму.

Овальные патрубки выхлопной системы смотрелись достаточно органично в задней части машины, но увы, их нет, так как автомобиль приводится в движение двумя электромоторами. По утверждению создателей, концепт способен разгоняться до "сотни" за 3,5 секунды.

За счет формы и двухцветной окраски дизайнерам Ora удалось создать впечатление, что автомобиль имеет скромные размеры, но это совсем не так. Во-первых, автомобиль имеет достаточно солидную колесную базу 2800 мм (у Toyota Camry – 2820 мм), во-вторых, 20-дюймовые диски, которые скрываются в мускулистых колесных арках органично вписались в общий ансамбль и не выглядят большими.

Характерный цвет отделочных материалов, форма трехспицевого руля и 4 ковшеобразные кресла – очень явные отсылки к Porsche. Приборы выполнены в виде трех колодцев, но пусть вас это не вводит в заблуждение, внутри расположены цифровые дисплеи. По центру торпеды – широкоформатный сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма, а ниже располагается более скромный дисплей для управления вспомогательными функциями.

Пополнит ли Conceptcat "кошачье" семейство Ora или ему будет уготована судьба прошлогоднего Futurist покажет время.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Great Wall выпустит внедорожник на водороде. За последние 5 лет компания инвестировала в технологии, связанные с водородной энергетикой, 305 миллионов долларов.