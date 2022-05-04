GMC представил топовую версию Yukon Denali Ultimate

Впервые в истории модели GMC Yukon Denali получил самую роскошную комплектацию Ultimate. Новинка получила богатую комплектацию и все лучшее, что есть в ассортименте компании для обеспечения максимального комфорта и удобства за рулем, включая систему автопилота Super Cruise.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Многообразие электронных систем помощи водителю – одно из главных отличий версии Ultimate. В первую очередь речь идет о системе адаптивного круиз-контроля Super Cruise, позволяющей на многих скоростных магистралях двигаться без участия водителя. Кроме того, в режиме автопилота она способна работать даже при буксировке прицепа.

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Внешне отличить "ультимативную" версию можно по обилию хромированного декора, а также особому дизайну облицовки радиатора. Также новинка щеголяет особыми 22-дюймовыми полированными дисками с черными акцентами.

В салоне SUV царствует изысканная кожа Alpine Umber. Передние кресла имеют регулировки в 16 направлениях, снабжены вентиляцией, подогревом и функцией массажа. Приборная панель и карты дверей украсили панелями из палдао (разновидность орехового дерева из юго-восточной Азии) с лазерной гравировкой силуэта горы Денали. Услаждать слух водителя и его спутников будет премиальная аудиосистема Bose с 18-ю динамиками в алюминиевых окладах.

Помимо 12-дюймовой цифровой шкалы приборов на центральной части консоли расположен 10,2-дюймовый сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы с поддержкой сервисов Google, Amazon Alexa, Apple CarPlay и Android Auto. В машине также предусмотрена точка доступа Wi-Fi и беспроводная зарядка для смартфона.

Под массивным капотом расположился 6,2-литровый бензиновый V8, а в качестве опции можно заказать 3-литровый турбодизель семейства Duramax. В обоих случаях силовой агрегат включает 10-ступенчатую автоматическую коробку передач. В стандартную комплектацию входит амортизаторы Magnetic Ride Control, адаптивная подвеска Air Ride, система полного привода, дифференциал с электронной блокировкой и 2-ступенчатая раздаточная коробка Auto Track.

У дилеров GMC Yukon Denali Ultimate ожидается в конце нынешнего года, а цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, концерн General Motors передал в качестве гуманитарной помощи Украине 50 внедорожников Chevrolet.