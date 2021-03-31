Genesis готовит новый электрический кроссовер GV70e

Премиум-марка Genesis готовит новую электрическую версию своего кроссовера GV70. Его прототип увидели на тестах в Швеции.

На Genesis GV70e много камуфляжа, и это странно, потому что авто получит минимальные изменения по сравнению с обычной моделью. У него будет закрытая решетка радиатора и возможно некоторые незначительные изменения переднего бампера. Задний бампер также могут модифицировать, чтобы встроить другой диффузор без отверстий для выхлопных труб. Об этом сообщает Motor1.

Интересной особенностью является то, что GV70e не будет основан на новой модульной платформе Hyundai Electric-Global, которая будет поддерживать все будущие электромобили Hyundai, Kia и Genesis, по крайней мере в ближайшее время. Точной информации о технических характеристиках силового агрегата нет, но ожидается несколько вариантов аккумулятора.

Хотя этот прототип сильно замаскирован, учитывая то, как Hyundai быстро показал свои новые электрокары, можно не удивляться, если официальный дебют GV70e состоится до конца года. Если так произойдет, то продажи могут начаться в первой половине 2022 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Genesis представила концепт Genesis X, который получил решетку радиатора с крупными ячейками, выразительный передний бампер и "мускулистые" крылья.