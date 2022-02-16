FIAT показал новые гибридные версии 500Х и Tipo

Итальянская компания FIAT закончила первый этап экологической инициативы по переводу своей продукции на более экологичные силовые агрегаты. Последнюю точку в процессе поставила презентация гибридных версий моделей 500Х и Tipo.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Гибридные силовые агрегаты новинок унифицированы с другими гибридными моделями концерна Stellantis. В частности, на Fiat 500X Hybrid и Fiat Tipo Hybrid будет использоваться та же "начинка", что и на кроссоверах Jeep Renegade e-Hybrid, Jeep Compass e-Hybrid и Alfa Romeo Tonale.

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Гибрид имеет в своем составе 1,5-литровый бензиновый 4-цилиндровый мотор семейства GSE (Global Small Engine). Этот двигатель оснащен турбонаддувом, непосредственным впрыском и работает по циклу Миллера. Мощность ДВС – 130 л.с., а крутящий момент достигает 240 Нм. Помогает ему компактный электромотор, который имеет в своем активе 15 кВт (20 л.с.) и 55 Нм момента. Он встроен в общий корпус с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

По словам создателей, новые гибриды на 11% экономичнее аналогичных машин с ДВС. Средний расход топлива Fiat 500X Hybrid – 5,1 л/100 км, а хэтчбек Fiat Tipo Hybrid тратит 4,7 л/100 км. Время разгона до "сотни" — 9,4 и 9 секунд соответственно.

Автомобили будут выпускаться на заводах компании в Италии и Турции. Продажи в Европе начнутся в апреле. Fiat 500X Hybrid обойдется минимум в 29400 евро, а за Fiat Tipo Hybrid просят не менее 26450 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания FIAT перестанет выпускать автомобили с ДВС.