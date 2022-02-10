Alfa Romeo показала серийный кроссовер Tonale

Итальянская компания Alfa Romeo провела долгожданную презентацию нового компактного кроссовера Tonale. Новинка займет место в иерархии бренда на ступеньку ниже дебютировавшего 5 лет назад более крупного Stelvio.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Поклонники марки давно ждали новый кроссовер, прототип которого показали еще в 2019 году на автошоу в Женеве. Сначала задержка в запуске новинки была обусловлена ее техническими характеристиками, а затем охватившей весь мир проблемы с нехваткой электронных микрочипов.

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Имя "Тонале" модель поучила в честь перевала в Альпах, расположенного неподалеку от перевала "Стельвио". По своим габаритам (4528 х 1835 х 1604 мм) Tonale является конкурентам таким моделям, как Audi Q3, BMW X1 и Volvo XC40.

За основу для создания кроссовера взяли платформу FCA Small Wide с поперечным расположением двигателя. Автомобиль получил пружинную подвеску со стойками McPherson и амортизаторами Koni. Покупатели смогут выбирать между различными вариантами колесных дисков диаметром от 17 до 20 дюймов.

Для Tonale предлагается широкая гамма силовых агрегатов. Базовая версия оснащается 130-сильным 1,6-литровым турбодизелем, работающим в паре с 6-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Привод осуществляется на передние колеса.

Второй вариант – гибрид с новой бензиновой 1,5-литровой "турбочетверкой". Начальная версия имеет в своем активе 130 "лошадок", а для более требовательных покупателей предлагается вариант на 160 сил с иной турбиной. Обе версии работают в тесном взаимодействии с 7-ступенчатой КП DCT и 48-вольтовым электромотором, обеспечивающий дополнительные 20 л.с. и 55 Нм. Привод также осуществляется на переднюю пару колес.

Для рынка США предлагается версия с 2-литровым турбированным мотором мощностью 256 л.с., 9-ступенчатым "автоматом" ZF и полным приводом Q4.

Есть еще подзаряжаемый гибрид Tonale PHEV. Силовой агрегат состоит из 1,3-литрового бензинового турбомотора семейства MultiAir, который отвечает за передние колеса, а также 122-сильный электродвигатель, который отвечает за заднюю пару колес. Суммарная мощность такого тандема – 275 сил. Трансмиссия – 6-ступенчатый классический "автомат" с гидротрансформатором. Питание для электромотора обеспечивает комплект батарей суммарной емкостью 15,5 кВт. Исключительно на электротяге кроссовер способен преодолеть до 60 км в смешанном цикле.

В салоне появилась цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым экраном для водителя и 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем инфо-развлекательной системы. Кнопка запуска двигателя расположена на руле, а на центральной консоли разместили цилиндрический селектор системы DNA, отвечающей за режимы ездовой электроники.

Кроссовер Alfa Romeo Tonale будет предложен в двух комплектациях – Super и Ti (Turismo internazionale). Кроме того, предусмотрены опционные пакеты Sprint и Veloce. У европейских дилеров новинка ожидается осенью нынешнего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Alfa Romeo представила бронированную Giulia для карабинеров.