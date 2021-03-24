Электромобили Tesla начали продаваться за биткоины

Электрические автомобили Tesla теперь можно приобрести за биткоины. Пока это можно делать только в США.

Для такого типа оплаты Tesla использует только внутреннее программное обеспечение с открытым кодом. Отмечается, что компания не будет конвертировать полученные биткоины в обычную валюту, а сохранит их в виде криптовалюты. Об этом в своем Twitter рассказал генеральный директор Tesla Илон Маск.

Он добавил, что оплата с помощью биткоинов будет доступна за пределами США позже в 2021 году.

О таком типе оплаты Tesla сообщила еще в феврале, когда инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов. Компания решила пойти на такой шаг после обновления своей инвестиционной политики, чтобы позволить покупать цифровые активы.

Твиты Илона Маска о введении оплаты биткоинами Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Tesla опубликовала видео, на котором показано, как проходит испытания полностью электрический прототип Semi.

Ранее автопилоты бренда попали под расследование американского государственного агентства дорожной безопасности. Причиной этого стало недавнее ДТП в Детройте с участием их электрокара, который, вероятно, двигался в автономном режиме.

Также недавно на YouTube выложили видео, на котором показано одновременное обновление сотен автомобилей Tesla, которое похоже на восстание машин.