Електромобілі Tesla почали продаватися за біткоїни

Юрій Андріїв Новини 17:54, 24.03.2021 Оновлено: 18:00, 24.03.2021

Електричні автомобілі Tesla тепер можна придбати за біткоїни. Поки це можна робити тільки у США.

Для такого типу оплати Tesla використовує лише внутрішнє програмне забезпечення з відкритим кодом. Зазначається, що компанія не буде конвертувати отримані біткоїни у звичайну валюту, а збереже їх у вигляді криптовалюти. Про це у своєму Twitter розповів генеральний директор Tesla Ілон Маск.

Він додав, що оплата за допомогою біткоїнів буде доступна за межами США пізніше у 2021 році.

Про такий тип оплати Tesla повідомила ще в лютому, коли інвестувала в біткоїн 1,5 мільярда доларів. Компанія вирішила піти на такий крок після оновлення своєї інвестиційної політики, щоб дозволити купувати цифрові активи.

Твіти Ілона Маска про запровадження оплати біткоїнами
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Tesla опублікувала відео, на якому показано, як проходить випробування повністю електричний прототип Semi.

Раніше автопілоти бренду потрапили під розслідування американського державного агентства дорожньої безпеки. Причиною цього стало нещодавнє ДТП у Детройті за участі їх електрокара, який, ймовірно, рухався в автономному режимі.

Також нещодавно на YouTube виклали відео, на якому показане одночасне оновлення сотень автомобілів Tesla, яке схоже на повстання машин.

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