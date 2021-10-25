Депутаты хотят ужесточить наказание за превышение скорости

Отечественные законотворцы решили существенно ужесточить ответственность за превышение скорости. В отдельных случаях планируется лишать водительских прав на срок до года.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Группа депутатов подала на рассмотрение законопроект № 6214, касающийся усиления ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах.

Авторы проекта предлагают внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В частности, в соответствии с документом превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч, а в населенных пунктах – более чем на 30 км/ч будет наказываться штрафом в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что на сегодняшний день соответствует 1700 грн.

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Также предлагается дополнить статью 122 частями 5-й и 6-й следующего содержания:

"Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах более чем на 50 км/ч – влекут за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах более чем на 70 км/ч – влекут за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до одного года".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, с 1 ноября в Украине начнут действовать новые "Правила дорожного движения".