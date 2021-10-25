В Украине утвердили новые ПДД: что изменилось

Кабмин внес целый ряд изменений в Правила дорожного движения. Новая редакция вступит в силу 1 ноября 2021 года.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Документ, утвержденный правительством, состоит из 50 страниц.

Изменения касаются всех аспектов ПДД. На дорогах появятся новые разметка и дорожные знаки, изменятся правила остановки и стоянки, появятся диагональные пешеходные переходы, а также общие дороги для автомобилей и велосипедистов. Расширена классификация государственных дорог – теперь кроме трех общепринятых типов (международные, национальные и региональные) вводится четвертый – территориальные.

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Большое количество изменений касается велосипедистов. В частности, появились определения "велосипедной дорожки", "велосипедной полосы" и "велосипедного переезда". Регламентируется порядок переезда проезжей части велосипедистами. Появилось много новых дорожных знаков, которые облегчат жизнь велосипедистов и пешеходов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, обучать будущих водителей в Украине будут как в Европе.