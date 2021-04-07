Dacia Duster может получить версию на семь мест

Новую Dacia Duster заметили на испытаниях в Румынии. Модель может получить семиместную версию и приставку Grand.

Проект Duster на семь мест существует с 2017 года, но до сих пор компания не выпустила такое авто. В то же время они имели семиместный минивэн Lodgy, но из-за низкого спроса, похоже, что пришло время для кроссовера с таким количеством мест. Об этом сообщает сайт Autoexpert.

На шпионских фото заметно, что Grand Duster получит версию, которая будет с увеличенной колесной базой и длиной. Также видны новые задние вертикальные фары.

Новая модель получит двигатели от текущей Dacia Duster, включая 1,5-литровый дизель мощностью 100 л.с. и 1,3-литровый турбодвигатель на 150 л.с.

Представить автомобиль могут в конце этого года или в начале 2022-го. Соответственно на начало продаж можно ожидать в следующем году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Dacia Duster получила версию Urban, которая базируется на модификации Comfort с внешними зеркалами с электрическим регулированием и подогревом, водительским сиденьем с регулировкой высоты, круиз-контролем и ограничителем скорости.