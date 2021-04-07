Dacia Duster може отримати версію на сім місць

Нову Dacia Duster помітили на випробуваннях у Румунії. Модель може отримати семимісну версію і приставку Grand.

Проєкт Duster на сім місць існує з 2017 року, але досі компанія не випустила таке авто. Водночас вони мали семимісний мінівен Lodgy, але через низький попит, схоже, що прийшов час для кросовера з такою кількістю місць. Про це повідомляє сайт Autoexpert.

На шпигунських фото помітно, що Grand Duster отримає версію, яка буде зі збільшеною колісною базою та довжиною. Також видно нові задні вертикальні фари.

Нова модель отримає двигуни від поточної Dacia Duster, включаючи 1,5-літровий дизель потужністю 100 к.с. та 1,3-літровий турбодвигун на 150 к.с.

Презентувати автомобіль можуть у кінці цього року або на початку 2022-го. Відповідно на початок продажів можна очікувати в наступному році.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Dacia Duster отримала версію Urban, яка базується на модифікації Comfort із зовнішніми дзеркалами з електричним регулюванням та підігрівом, водійським сидінням з регулюванням висоти, круїз-контролем та обмежувачем швидкості.