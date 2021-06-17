Dacia анонсировала масштабный ребрендинг

Румынский бренд Dacia, входящий в состав интернационального альянса Renault-Nissan, объявил о ребрендинге. Изменения в айдентике начнутся уже в текущем месяце.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В рамках масштабной стратегии Renaulution, обнародованной весной нынешнего года трансформации и изменениям в брендинге подвергнутся все марки, входящие в группу Renault, включая Dacia (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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В этом году в автомобильной индустрии наблюдается невиданная ранее черед ребрендингов. Стартовала компания с южнокорейской компании Kia, которая в начале года устроила пышную презентацию своего нового корпоративного стиля. Вскоре новость о радикальном изменении айдентики заявили в американском концерне General Motors. Затем о своем новом имидже заговорили во французских компаниях Peugeot и Renault. Теперь пришла очередь "младшего" бренда Dacia.

Новый логотип представляет собой объединенные стилизованные буквы D и C, а эмблема бренда получил новый шрифт. Буквы напоминают элементы цепи, а простота форм подчеркивает технологичность.

Кроме того, компания намерена использовать зеленый хаки в качестве основного цвета для оформления рекламной продукции и фирменной документации. Выбор этого оттенка подчеркивает близость к природе и внедорожные возможности автомобилей марки. Впервые новый логотип и эмблема Dacia были продемонстрированы на концептуальном кроссовере Bigster, показанном весной этого года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Renault и Dacia ограничат максимальную скорость на своих автомобилях.