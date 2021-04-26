Renault и Dacia ограничат максимальную скорость на своих автомобилях: причина

Renault планирует ограничить максимальную скорость на всех своих новых автомобилях до 180 км/ч. Это сделают для уменьшения количества смертей и травм от аварий.

О нововведениях рассказал начальник компании Лука де Мео. В моделях также введут так называемую систему "Тренер безопасности", которая будет регулировать скорость в соответствии с дорожными знаками и условиями. Об этом сообщает Motor1.

Dacia применять те же ограничения скорости до 180 км/ч в своих автомобилях, а учитывая несколько слабые недавние результаты краш-тестов их автомобилей, это не плохая идея.

На данный момент неизвестно, когда компании начнут поставлять машины с такой системой безопасности. Не будет сюрпризом, если все больше производителей начнут объявлять об ограничении скорости. Ранее об этом заявили в Volvo, которые также установили барьер в 180 км/ч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Renault Trucks откажутся от использования ископаемого топлива. С 2023 года в каждом сегменте автомобили будут ездить на электричестве или топливных элементах.