Citroen вышел в лидеры украинского рынка коммерческих авто

Сергей Иванов
Новости
4 минуты
4
Citroen вышел в лидеры украинского рынка коммерческих авто

По итогам 2021 года бренд Citroen впервые стал лидером на украинском рынке легких коммерческих автомобилей (LCV). Продажи достигли отметки 3014 машин, что на 123% больше, чем было продано за 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Данный результат позволил компании Citroen занять 23,8% автомобильного LCV-рынка Украины и прочно закрепиться на первом месте.

Citroen вышел в лидеры украинского рынка коммерческих авто
Видео дня

По словам директора по корпоративным продажам Владимира Барбаша, достижению успеха поспособствовали два важных фактора: "Во-первых – это качественный и универсальный продукт: выносливый и практичный, который удовлетворяет потребности самых требовательных заказчиков. Во-вторых – надежные партнеры-клиенты, а в портфеле немало громких имен – МОЗ Украины, два крупнейших национальных логистических оператора – "Укрпочта" и "Новая Почта", Roshen и многие другие".

"Особенно стоит отметить стратегический контракт с "Укрпочтой" на рекордную поставку автомобилей, который важен и для бренда, и для развития доступного сервиса в целом. Ведь именно такие проекты, как "Мобильное отделение" от "Укрпочты", позволяют менять нашу страну, делать Украину более динамичной и современной. Для реализации проекта, "Укрпочта" выбрала компактные коммерческие автомобили Citroen Berlingo – что, в итоге, и обеспечило высокие продажи данной модели", – комментирует Владимир Барбаш.

Citroen вышел в лидеры украинского рынка коммерческих авто

За 2021 год в Украине было продано 1845 моделей Berlingo, что на 204% больше, чем было реализовано годом ранее. В итоге фургон занимает 40,75% рынка в своем классе. Высокая популярность модели объясняется компактными размерами и экономичным турбодизелем, что делает его незаменимым помощником при городских поездках. Кроме того, Berlingo имеет грузовое отделение объемом до 4,4 м3, а максимальная грузоподъемности может достигать 1 тонны. А еще в активе Berlingo есть широкая гамма модификаций, включая пассажирскую.

Вторым по популярности коммерческим автомобилем в линейке бренда стал крупный фургон и настоящий флагман LCV-линейки – Citroen Jumper. В 2021 году в Украине было продано 1067 таких машин. В числе достоинств модели Jumper – его многогранность и широкие возможности трансформации: коммерческий фургон или пассажирский микроавтобус, варианты с разной длиной и высотой кузова, а также универсальное шасси для установки специальных надстроек. А если добавить надежный турбодизель и проверенную временем конструкцию, то получим идеального, выносливого, экономичного помощника для бизнеса.

Citroen вышел в лидеры украинского рынка коммерческих авто

Третье место по популярности среди LCV-моделей занял коммерческий фургон Citroen Jumpy с долей рынка почти 10% в своем классе. Свою лепту в популярность модели внесла пассажирский вариант SpaceTourer. Обе модели отличаются широким выбором версий, предложением разной длинны кузова, легкостью управления, экономичными дизельными моторами.

Citroen вышел в лидеры украинского рынка коммерческих авто

Любой из вышеперечисленных автомобилей может быть переоборудован согласно запросу заказчика. Тысячи карет скорой помощи на базе Jumper – созданных компанией "Автоспецпром" – обслуживают жителей Украины. Инкассаторские автомобили от "Реформ" надежно служат финансовому сектору страны. И таких примеров много. Полученный опыт работы даже с самыми сложными проектами позволил этим двум компаниям пройти аудит и получить международный сертификат соответствия от концерна Stellantis, чтобы производить подобные автомобили и для европейского рынка.

Citroen вышел в лидеры украинского рынка коммерческих авто

"Мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах и планируем еще больше нарастить наше присутствие на рынке коммерческих автомобилей в 2022-м году. Для достижения этой цели мы продолжаем расширять нашу дилерскую сеть в регионах, выстраиваем доверительные и надежные отношения с нашими клиентами, а также предлагаем качественный и универсальный продукт" – поделился планами на будущее Генеральный директор Stellantis в Украине Руслан Акимов.

Бренд Citroen предлагает максимально широкий ряд LCV-автомобилей для выполнения широкого спектра задач. Компания обеспечивает своих клиентов специальными условиями гарантии для коммерческих автомобилей и фиксированную стоимость ТО, доступ к широкой дилерской сети и сервис-партнерам. Кроме того, покупателям предлагается большой ассортимент дополнительных услуг, включая подбор автомобиля на онлайн-складе в Украине и расчет кредита, а также запись на тест-драйв или сервис через интернет.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Citroen предлагает C-Elysee по выгодной цене.

УкраинаАвтоновости Украиныкоммерческие автоновостиавтоCitroenStellantis