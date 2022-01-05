Citroen вышел в лидеры украинского рынка коммерческих авто

По итогам 2021 года бренд Citroen впервые стал лидером на украинском рынке легких коммерческих автомобилей (LCV). Продажи достигли отметки 3014 машин, что на 123% больше, чем было продано за 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Данный результат позволил компании Citroen занять 23,8% автомобильного LCV-рынка Украины и прочно закрепиться на первом месте.

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По словам директора по корпоративным продажам Владимира Барбаша, достижению успеха поспособствовали два важных фактора: "Во-первых – это качественный и универсальный продукт: выносливый и практичный, который удовлетворяет потребности самых требовательных заказчиков. Во-вторых – надежные партнеры-клиенты, а в портфеле немало громких имен – МОЗ Украины, два крупнейших национальных логистических оператора – "Укрпочта" и "Новая Почта", Roshen и многие другие".

"Особенно стоит отметить стратегический контракт с "Укрпочтой" на рекордную поставку автомобилей, который важен и для бренда, и для развития доступного сервиса в целом. Ведь именно такие проекты, как "Мобильное отделение" от "Укрпочты", позволяют менять нашу страну, делать Украину более динамичной и современной. Для реализации проекта, "Укрпочта" выбрала компактные коммерческие автомобили Citroen Berlingo – что, в итоге, и обеспечило высокие продажи данной модели", – комментирует Владимир Барбаш.

За 2021 год в Украине было продано 1845 моделей Berlingo, что на 204% больше, чем было реализовано годом ранее. В итоге фургон занимает 40,75% рынка в своем классе. Высокая популярность модели объясняется компактными размерами и экономичным турбодизелем, что делает его незаменимым помощником при городских поездках. Кроме того, Berlingo имеет грузовое отделение объемом до 4,4 м3, а максимальная грузоподъемности может достигать 1 тонны. А еще в активе Berlingo есть широкая гамма модификаций, включая пассажирскую.

Вторым по популярности коммерческим автомобилем в линейке бренда стал крупный фургон и настоящий флагман LCV-линейки – Citroen Jumper. В 2021 году в Украине было продано 1067 таких машин. В числе достоинств модели Jumper – его многогранность и широкие возможности трансформации: коммерческий фургон или пассажирский микроавтобус, варианты с разной длиной и высотой кузова, а также универсальное шасси для установки специальных надстроек. А если добавить надежный турбодизель и проверенную временем конструкцию, то получим идеального, выносливого, экономичного помощника для бизнеса.

Третье место по популярности среди LCV-моделей занял коммерческий фургон Citroen Jumpy с долей рынка почти 10% в своем классе. Свою лепту в популярность модели внесла пассажирский вариант SpaceTourer. Обе модели отличаются широким выбором версий, предложением разной длинны кузова, легкостью управления, экономичными дизельными моторами.

Любой из вышеперечисленных автомобилей может быть переоборудован согласно запросу заказчика. Тысячи карет скорой помощи на базе Jumper – созданных компанией "Автоспецпром" – обслуживают жителей Украины. Инкассаторские автомобили от "Реформ" надежно служат финансовому сектору страны. И таких примеров много. Полученный опыт работы даже с самыми сложными проектами позволил этим двум компаниям пройти аудит и получить международный сертификат соответствия от концерна Stellantis, чтобы производить подобные автомобили и для европейского рынка.

"Мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах и планируем еще больше нарастить наше присутствие на рынке коммерческих автомобилей в 2022-м году. Для достижения этой цели мы продолжаем расширять нашу дилерскую сеть в регионах, выстраиваем доверительные и надежные отношения с нашими клиентами, а также предлагаем качественный и универсальный продукт" – поделился планами на будущее Генеральный директор Stellantis в Украине Руслан Акимов.

Бренд Citroen предлагает максимально широкий ряд LCV-автомобилей для выполнения широкого спектра задач. Компания обеспечивает своих клиентов специальными условиями гарантии для коммерческих автомобилей и фиксированную стоимость ТО, доступ к широкой дилерской сети и сервис-партнерам. Кроме того, покупателям предлагается большой ассортимент дополнительных услуг, включая подбор автомобиля на онлайн-складе в Украине и расчет кредита, а также запись на тест-драйв или сервис через интернет.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Citroen предлагает C-Elysee по выгодной цене.