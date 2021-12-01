Citroen предлагает C-Elysee по выгодной цене

Приходит время дарить подарки – и бренд Citroёn уже готов это сделать для украинских автолюбителей. Седан Citroen C-Elysee можно приобрести очень выгодно: специальные "зимние скидки" достигают размера 30 000 грн!

Предложение действует с 1 декабря и распространяется на ограниченный склад автомобилей в комплектации Feel с экономичным бензиновым двигателем 1.6 на 115 лошадиных сил с надежной МКПП. Не упустите свою выгоду при покупке популярного бестселлера Citroen C-Elysee и получите свою скидку прямо сейчас.

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И ведь седан Citroen C-Elysee действительно заслужил свою популярность у многочисленных покупателей не только в Украине, но и в других странах. Он компактный и удобный для тесных городских улиц (длина кузова 4,4 м), но также может предложить достаточный простор для водителя и пассажиров в салоне благодаря большой колесной базе (2,65 м). Подвеска автомобиля отличается хорошим комфортом и энергоемкостью: этот седан не боится плохих дорог. Автомобиль был специально создан под сложные условия эксплуатации: заводская защита двигателя, многослойные уплотнители в дверных проемах, традиционные атмосферные бензиновые моторы и проверенный временем турбодизель.

Даже базовая комплектация предлагает все необходимое оборудования для комфорта: подушки безопасности, система ESP, кондиционер, усилитель руля, электрические стеклоподъемники, центральный замок. Таким образом, седан Citroen C-Elysee идеально демонстрирует, как можно в одном автомобиле сочетать выносливость и надежность, комфорт и современное оснащение.

Заинтересовал седан Citroen C-Elysee? Тогда не нужно долго ждать – лучше сразу покупать: автомобили с "зимней скидкой" в 30 000 грн. уже находятся на складах в Украине. Причем подобрать желаемый экземпляр автомобиля можно максимально быстро и комфортно при помощи фирменного онлайн-магазина бренда Citroen: выбор типа двигателя и коробки передач, желанной комплектации, даже цвета кузова.

Кроме того, онлайн-магазин предлагает возможность предварительного просчета кредита на автомобиль – достаточно лишь парочки кликов, чтобы узнать все условия финансирования желанной покупки. Ведь имея только половину суммы, вы можете въехать в Новый год на новом авто. И все это благодаря выгодным кредитным предложениям от финансовых партнеров – 50% первый взнос, максимальны срок кредитования 7 лет и всего 100 гривен в день.

Заходите на официальный сайт бренда, оставляйте свою заявку на автомобиль , проводите тест-драйв у ближайшего дилера – и покупайте комфортный, надежный, безопасный седан Citroen C-Elysee с "зимней скидкой" по максимально выгодным ценам.

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