Citroen прощается с минивенами

Французская компания Citroen решила поставить точку в 30-летней истории создания и производства минивенов. Выпуск модели Grand C4 SpaceTourer прекратится в июле нынешнего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. После прекращения выпуска классических седанов и универсалов пришла череда кануть в Лету минивенам. Однообъемники стали очередной жертвой повального увлечения кроссоверами.

После почти 30-летней истории существования минивенов Citroën, французская компания прекращает их производство по причине постоянно снижающегося спроса. Последний экземпляр Grand C4 SpaceTourer будет изготовлен на заводе компании в июле. Напомним, что производство минивенов Citroën стартовала в 1994 году с модели Evasion. Эта модель выпускалась до 2002 года и за это время компания изготовила свыше 120 тысяч экземпляров.

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Более крупный Citroen C8 появился в 2002 году и продержался на конвейере почти 12 лет. Он пользовался устойчивым спросом и до июня 2014 года нашел более 150 тысяч поклонников. Успех модели Xsara Picasso стал еще более ощутимым – 180 тысяч экземпляров только за первый год производства. Компактвен был в портфолио компании до 2012 года, а его тираж достиг 1,76 млн.

Семиместная версия на базе модели C4 дебютировала в 2006 году вместе с 5-местным вариантом. Второе поколение, появившееся в 2013-м, получило характерную двухярусную головную оптику, а также нынешнее обозначение C4 SpaceTourer (5 мест) и Grand C4 SpaceTourer (7 мест). В 2020 году конвейер покинул последний 5-местный минивен, а теперь пришла пора прощаться с 7-местной модификацией.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Citroen обновилa кроссовер C5 Aircross.