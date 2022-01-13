Citroen обновил кроссовер C5 Aircross

Французская компания Citroen провела плановое обновление кроссовера C5 Aircross. Автомобиль получил новый дизайн и расширенный список оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. С момента запуска в 2018 году Citroen C5 Aircross разошелся тиражом более 260 тысяч экземпляров. Все это стало возможным благодаря просторному салону с широкими возможностями трансформации и высоким уровнем комфорта.

В процессе обновления модель получила более современное оформление передней части кузова, иную светотехнику, а также новый логотип. Теперь фирменные "шевроны" выполнены в глянцевом черном цвете с хромированными акцентами. V-образные светодиодные дневные ходовые огни – еще одна отличительная черта нового фирменного стиля бренда. Фары LED Vision стали еще более узкими и темными, визуально перекликаясь с черной решеткой радиатора.

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Расположенные под решеткой воздухозаборники визуально увеличивают ширину C5 Aircross. Центральный воздухозаборник получив острые грани, как на моделях C4 и C5 X. Защитная накладка в нижней части переднего бампера в зависимости от версии окрашена в черной или серебристый цвет.

Внедорожный характер новинки подчеркивают рельефные боковые панели, дорожный просвет 230 мм, защита по всему периметру кузова и накладки на колесные арки. Для модели подготовили особые 18-дюймовые диски Pulsar с алмазной шлифовкой и изысканным сочетанием алюминиевых и глянцевых черных поверхностей; черные корпусы зеркал, входящие в базовое оснащение, глянцевые черные рейлинги с матовыми вставками, а также новый дизайн акцентов на защитных элементах Airbump, сочетающийся с оригинальными цветами вставок в передних воздухозаборниках.

В салоне появился новый сенсорный дисплей с диагональю 10 дюймов, как будто парящий над передней панелью. Дефлекторы теперь располагаются под экраном и получили новый дизайн. 10-дюймовый сенсорный экран предлагается для бензиновых и дизельных моделей с навигационной системой, а также для гибридов, начиная с версии Feel.

Для водителя подготовили 12,3-дюймовую приборную шкалу, которая отображает всю самую важную информацию: карту навигационной системы, индикацию систем помощи водителю, сведения о статусе гибридного привода и т.д.

C5 Aircross оснащается новыми креслами Citroën Advanced Comfort, которые уже предлагаются для C4 и C5 X. В них используется материалы высокой плотности и дополнительный слой пены толщиной 15 мм. Благодаря особому составу они не деформируются со временем. Дополнительный комфорт водителю и переднему пассажиру обеспечивают функции обогрева и массажа.

Для сидений в средних комплектациях предлагается современная тканевая обивка с новой текстурой, для исполнения Shine – обивка из мягкой алькантары, а в качестве опции доступна перфорированная кожа. Подлокотники и центральная консоль отделаны черной искусственной кожей, а передняя панель имеет структурированную черную вставку в исполнении под кожу. Особое внимание было уделено акустическому комфорту, который обеспечивается, в частности, благодаря ламинированным передним стеклам.

Центральная консоль была модернизована и получила черную отделку искусственной кожей, дополненную хромированными деталями, которые у автомобилей с АКП подчеркивают более эргономичное расположение органов управления, в том числе нового высокотехнологичного селектора e-Toggle, нового переключателя режимов движения с функцией Grip Control и особого переключателя режимов (Electric, Hybrid или Sport) у подключаемых гибридов. В центральной консоли находится большое отделение для хранения, а также два USB-порта и беспроводное зарядное устройство.

Это единственный кроссовер в сегменте с тремя отдельными задними сиденьями, которые можно по отдельности сдвигать, наклонять и снимать, тем самым обеспечивая уникальные возможности трансформации салона. Объем багажника – рекордный в классе – от 580 до 720 л у бензиновых и дизельных версий и от 460 до 600 л – у подключаемого гибрида.

На европейском рынке Citroen C5 Aircross предложен в трех модификациях. 1,5-литровій турбодизель 1.5 (131 л.с.) работает в паре с "механикой" или 8-ступенчатым "автоматом", бензиновая 3-цилиндровый мотор 1.2 (131 л.с.) с турбонаддувом оснащается "автоматом".

Подзаряжаемый гибрид имеет в своем арсенале 1,6-литровый турбированный ДВС (181 л.с.), в паре с которым работает электромотор мощностью 110 л.с. Суммарная мощность достигает 225 л.с. Он способен преодолевать на электротяге расстояние до 55 км со скоростью до 135 км/ч.

C5 Aircross предлагает широкий выбор систем последнего поколения, обеспечивающих комфорт и безопасность. Новый C5 Aircross оснащается 20 системами электронными помощниками водителя. Среди них система помощи при движении по магистралям, относящаяся к системам автономного вождения второго уровня и включающая в себя адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и активную систему слежения за разметкой.

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