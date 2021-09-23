Brabus показал самый быстрый SUV в мире

Немецкое тюинговое ателье Brabus представило на выставке Monaco Yacht Show 2021 самый быстрый SUV в мире Brabus 900 Rocket Edition. Новинка способна развить скорость 330 км/ч.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка создана на основе Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupe.

Всего 2 месяца назад компания Brabus показала версию 800 на основе аналогичного купе, но этого мастерам из Боттропа показалось мало, и они решили еще больше "прокачать" модель.

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Под капотом очередного творения Brabus располагается V8 с двумя турбинами и увеличенным с 4 до 4,4 л объемом. Более производительные турбонагнетатели, кованные поршни и шатуны, новые коленвал и ТНВД, увеличенные выхлопные трубы, а также перенастроенные блоки управления силовым агрегатом позволили довести мощность до 900 л.с. Крутящий момент вырос до 1250 Нм, но его принудительно ограничили на 1050 Нм, чтобы сберечь мотор от перегрузок. Вся эта мощь отправляется к четырем ведущим колесам посредством 9-ступенчатого "автомата".

На спринт от 0 до 100 км/ч новинке требуется всего 3,2 секунды, а заявленная производителем максимальная скорость достигает 330 км/ч, что больше, чем у Bentley Bentayga Speed, Lamborghini Urus или Porsche Cayenne Turbo GT.

Среди других изменений – карбоновый аэродинамический обвес, 23-дюймовые диски Brabus Monoblock Y "Platinum Edition", шины Continental размерностью 295/30 спереди и 335/30 – сзади, а также перенастроенная пневмоподвеска, позволившая опустить автомобиль на 25 мм. Справиться с этим 900-сильным монстром помогут карбоно-керамические тормоза с дисками диаметром 400 мм спереди и 360 мм – сзади.

Салон отделан эксклюзивной кожей, алькантарой, карбоном и ценными породами дерева. Компания планирует изготовить всего 25 экземпляров 900 Rocket Edition, а стоимость стартует с отметки $447407 без учета налогов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, мастера тюнинга из Brabus создали самый мощный в истории "Гелендваген".