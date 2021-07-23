Brabus представил купеобразный кроссовер 800 SUV Coupe

Немецкое тюнинговое ателье продолжает расширять ассортимент продукции для любителей мощных и скоростных авто. Очередное творение мастеров из Боттропа – 800-сильный купеобразный кроссовер, созданные на базе Mercedes-Benz GLE.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. За основу для своего детища специалисты компании взяли уже "прокачанный" Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic+ Coupe.

Автомобиль получил эффектный аэродинамический обвес, но главное достоинство новинки скрывается под капотом. Там расположился 4-литровый V8 с двумя турбинами, который выдает "на гора" 800 л.с. мощности и 1000 Нм крутящего момента. По сравнению с "донором" мощность мотора увеличили на 188 "лошадок", а момент вырос на 150 Нм. Это стало возможным благодаря использованию фирменного блока у правления двигателем, более эффективным турбонагнетателям, а также ряду других конструктивных решений.

Видео дня

Вся эта мощь передается ко всем ведущим колесам посредствам спортивной 9-ступенчатой трансмиссии. На разгон от 0 до 100 км/ч купеобразному кроссоверу требуется всего 3,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 280 км/ч.

Снаружи и внутри автомобиль богато отделан карбоновыми панелями. Дополняют облик внушительные 23-дюймовые колесные диски, а при желании можно установить даже 24-дюймовые "катки". Подвеску опустили на 25 мм за счет изменения настроек управляющего блока пневмоподвески Airmatic. В широком диффузоре нашлось место для двух пар выхлопных патрубков диаметром 90 мм каждый. Владелец сможет регулировать режим звучания выхлопной системы, чтобы не создавать неудобств окружающим.

Для отделки интерьера новинки была использована высококачественная кожа и алькантара, карбоновые вставки и детали из полированного алюминия.

Компания предлагает как готовые экземпляры, так и возможность тюнинга автомобиля заказчика, после чего предоставляется гарантия на 3 года или 100 тысяч км. Цены будут объявлены позже.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, тюнеры Brabus создали самый мощный в истории "Гелендваген".