Brabus представил купеобразный кроссовер 800 SUV Coupe

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Brabus представил купеобразный кроссовер 800 SUV Coupe

Немецкое тюнинговое ателье продолжает расширять ассортимент продукции для любителей мощных и скоростных авто. Очередное творение мастеров из Боттропа – 800-сильный купеобразный кроссовер, созданные на базе Mercedes-Benz GLE.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. За основу для своего детища специалисты компании взяли уже "прокачанный" Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic+ Coupe.

Автомобиль получил эффектный аэродинамический обвес

Автомобиль получил эффектный аэродинамический обвес, но главное достоинство новинки скрывается под капотом. Там расположился 4-литровый V8 с двумя турбинами, который выдает "на гора" 800 л.с. мощности и 1000 Нм крутящего момента. По сравнению с "донором" мощность мотора увеличили на 188 "лошадок", а момент вырос на 150 Нм. Это стало возможным благодаря использованию фирменного блока у правления двигателем, более эффективным турбонагнетателям, а также ряду других конструктивных решений.

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4-литровый V8 с двумя турбинами выдает "на гора" 800 л.с. мощности и 1000 Нм крутящего момента.

Вся эта мощь передается ко всем ведущим колесам посредствам спортивной 9-ступенчатой трансмиссии. На разгон от 0 до 100 км/ч купеобразному кроссоверу требуется всего 3,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 280 км/ч.

Дополняют облик внушительные 23-дюймовые колесные диски

Снаружи и внутри автомобиль богато отделан карбоновыми панелями. Дополняют облик внушительные 23-дюймовые колесные диски, а при желании можно установить даже 24-дюймовые "катки". Подвеску опустили на 25 мм за счет изменения настроек управляющего блока пневмоподвески Airmatic. В широком диффузоре нашлось место для двух пар выхлопных патрубков диаметром 90 мм каждый. Владелец сможет регулировать режим звучания выхлопной системы, чтобы не создавать неудобств окружающим.

В широком диффузоре нашлось место для двух пар выхлопных патрубков диаметром 90 мм каждый

Для отделки интерьера новинки была использована высококачественная кожа и алькантара, карбоновые вставки и детали из полированного алюминия.

Компания предлагает как готовые экземпляры, так и возможность тюнинга автомобиля заказчика, после чего предоставляется гарантия на 3 года или 100 тысяч км. Цены будут объявлены позже.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, тюнеры Brabus создали самый мощный в истории "Гелендваген".

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