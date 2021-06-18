Тюнеры Brabus создали самый мощный в истории "Гелендваген"

Немецкие тюнеры Brabus представили модифицированный Mercedes- Benz G63. Он получил 900 лошадиных сил.

Как сообщается на сайте компании, внедорожник стал частью проекта Rocket. В его рамках Brabus придает моделям Mercedes максимальной мощности и феноменального ускорения.

Тюнеры назвали этот автомобиль 900 Rocket Edition и описывают его, как "суперкар ограниченного тиража". Они создадут всего 25 экземпляров этого модифицированного внедорожника, и каждый будет стоить более 571 000 евро.

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Модель получила переработанный двигатель V8 с увеличенным рабочим объемом до 4,5 литра и двумя турбонаддувами. Он может выдавать 1250 Нм крутящего момента, но этот показатель ограничили до 1050 для защиты трансмиссии.

До 100 километров в час 900 Rocket Edition разгоняется всего за 3,7 секунды. Его максимальная скорость тоже ограничена, но все равно впечатляющая – 280 км/ч. Мощность двигателя позволяет ему ехать быстрее, но шины автомобиля этого не выдержали бы.

В экстерьере автомобиль получил несколько обновлений, включая задний спойлер, агрессивные новые бамперы, модифицированный капот и гигантские 24-дюймовые колеса. В интерьере сиденья отделаны черной кожей. Также есть карбоновые вставки на приборной панели, центральной консоли и дверных панелях.

Ранее AutoOboz рассказывал о самых крутых тюнингованных моделях Mercedes от Brabus.