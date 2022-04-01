Bizzarrini 5300GT Revival Corsa готовится к дебюту

Исторический бренд Bizzarrini был возрожден в Великобритании и готов выпустить копию спортивной модели 5300 GT 1965 года. Первый прототип модели сейчас проходит дорожные испытания.

Об этом сообщает портал Carscoops. Купе 5300GT было разработано и построено Джотто Биззаррини в 1965 году на базе спорткара Iso Grifo A3/C. Возрожденая модель 5300 GT Revival Corsa идеально воспроизводит шасси 0222, которое выиграло 24-часовую гонку в Ле-Мане в 1965 году в своем классе машин с мотором объемом свыше 5 л и заняло 9 место в общем зачете.

Видео дня

Под капотом новинки располагается мотор Chevrolet V8 объемом 5,4 л. Он выдает 400 л.с. благодаря четырем карбюраторам Weber DCOE. Двигатель максимально смещен назад для лучшего распределения веса. Масса новинки – всего 1250 кг.

Кузов возрожденного купе выполнен из углепластика, а у шасси 0222 1965 года он был изготовлен из стекловолокна. Для воссоздания 5300 GT использовались оригинальные чертежи 60-х годов, а также современные компьютерные технологии. Безопасность была повышена благодаря переработанным топливным бакам и дуге безопасности в соответствии с современными требованиями FIA.

Как только инженеры будут удовлетворены прототипом, для клиентов будет построено 24 экземпляра 5300 GT Revival Corsa. Поставки автомобилей уже запланированы, а первая передача должна состояться в мае нынешнего года. Стоимость пока не сообщается, но можно предположить, что дешево не будет.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британская компания RML назвала цену рестомода Ferrari.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!