Бельгийское ателье обновило Land Rover Defender 2021 года ржавыми деталями

Бельгийское ателье Niels van Roij Design представило свое обновление Land Rover Defender. Новое поколение модели не будет ржаветь из-за алюминиевого корпуса, но если есть желание получить ржавый вид, то их предложение может подойти.

Британскому внедорожнику бельгийцы придадут коррозионные металлические боковые вентиляционные отверстия и алмазные пластины капота. Ржавчину можно контролировать и остановить в любой момент, или же дать ей развиваться. Об этом сообщает Carscoops.

Также они установили новые 22-дюймовые легкосплавные колесные диски Black Crow, которые можно дополнить компонентами с различными вариантами отделки.

Компания заявляет, что они могут наносить тонкий слой алюминия, титана, латуни, бронзы, цинка или золота на все виды металлов, как внутри, так и снаружи, которые затем сохранять свои качества в течение 20 лет.

Также ателье поработало немного над интерьером, который получил индивидуальные обновления. Сиденья, части приборной панели, центральная консоль, подлокотник, дверные карты и руль были переоборудованы коричневой кожей и объединены вкладками из углеродного волокна.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ателье Osprey Custom Cars переработало Land Rover Defender на дом для кемпинга.