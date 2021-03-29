Ательє зробило з Land Rover Defender міцний будинок для кемпінгу у ретро-стилі

Osprey Custom Cars презентувало перероблений Land Rover Defender на будинок для кемпінгу. Зазвичай у таких авто зосереджуються над функціональністю, а не стилем, але тут останньому приділили окрему увагу.

Кемпер створили з дуже довгого Defender 130 1990 року. Ательє переробило експедиційну модель в справжній будинок на колесах. Одразу можна помітити, що автомобіль став вищим та ширшим. Про це повідомляє сайт Robb Report.

Весь автомобіль оброблений кольором сафарі та має декілька матових чорних допоміжних аксесуарів, такі як новий бампер, захисний щиток, нові світлодіодні фари та лебідка на 5443 кг тягового зусилля. Також Defender отримав комплект кремезних всюдихідних шин BFG.

Усередині Osprey зробив просторий інтер’єр позбавлений деяких зручностей, які ви знайдете в більшості сучасних розкішних кемперів, але тут є багато місця для сидіння та міні-кухня з холодильником і плитою.

Крім того, є добре вентильований висувний намет, який розташований з боку пасажира, куди можна помістити повнорозмірний матрац для сну. Також є місце для баку для пропану, який забезпечує газ для водонагрівача та плити, нова стерео-система та система змінного струму.

Будинок на колесах оснащений потужним новим чотирициліндровим дизельним двигуном 300 TDI, об'єднаним з 5-ступеневою механічною коробкою передач R380 останньої моделі. Інші модернізації включають новий радіатор, амортизатори та пружини. Коштує цей Defender 99 950 доларів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Opel Zafira Life перетворили на будинок на колесах. У нього встановили газову плитку, додаткову АКБ, відділення для дрібних речей і мініхолодильник на 13 літрів.