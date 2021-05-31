Бейонсе и Jay-Z могут стать владельцами самого дорогого автомобиля в мире

Бейонсе и Jay-Z могли заказать Rolls-Royce Boat Tail за 28 миллионов долларов. Генеральный директор автопроизводителя Торстен Мюллер-Отвос называет этот автомобиль своим "самым амбициозным проектом".

Rolls-Royce представил модель несколько дней назад, но не подтвердили ее цену и являются ли знаменитости ее владельцами. Хотя на то, что ими являются именно оба американских артиста, указывает несколько факторов. Например, кабриолет окрашен в голубой цвет, который является любимым цветом дочери артистов Блю Айви. Об этом сообщает Complex.

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Boat Tail получил ряд роскошных функций, включая отдельный блок на задней части с набором для обеда, зонтик, коктейльные столы и двойной холодильник.

Компания специально описывает способность последнего поддерживать "любимый напиток клиентов Armand de Brignac точно на уровне шести градусов". А Jay-Z владеет этим брендом шампанского.

Автомобиль также поставляется с двусторонними часами Bovet 1822, изготовленными для пары, которые можно использовать в машине или носить лично. Кабриолет был сделан для Лазурного берега, где часто можно увидеть Бейонсе и Jay-Z.

Эта машина является одной из трех роскошных моделей на заказ. На их разработку и изготовление в сотрудничестве с клиентами ушло четыре года. Указанная цена в 28 миллионов долларов вдвое превышает стоимость Rolls-Royce 2017 года, который стоил около 14 миллионов долларов.

Четырехместный, двухдверный, 5,7-метровый Boat Tail получил такую цену, поскольку он почти одноразовый и был построен с нуля новым отделом кузовного строительства Rolls-Royce. Хотя владельцев машины не раскрыли, компания описала их как пару, которая "чувствует стиль и любовь к путешествиям, приключениям и развлечениям, собирает машины, часы, ручки, изысканные шампанские и любит плавать".

Руководитель отдела компании по кузовному дизайну Алекс Иннес сказал: "Я наслаждался многими встречами с владельцем и его женой в их доме – они были очень рады. Они любят еду в стиле mezze, поэтому мы говорили о чувстве гостеприимства и величие, которое должно было быть частью этого автомобиля".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, во время дебюта Rolls-Royce Boat Tail отмечалось, что первую модель заказала состоятельная супружеская пара, в коллекции которой есть несколько автомобилей марки.