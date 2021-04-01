Great Wall выпустит внедорожник на водороде

Китайский производитель автомобилей Great Wall Motor Co. планирует выпустить свой первый внедорожник на водороде в 2021 году.

За последние пять лет компания инвестировала в технологии, связанные с водородной энергетикой, 305 миллионов долларов. В последующие годы планируется потратить на это еще почти 460 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на основателя Great Wall Вэй Цзяньцзюня.

Он также заявил, что в планах компании стать одним из лучших продавцов автомобилей, работающих на водороде, к 2025 году. Цзяньцзюнь считает, что развитие водородной отрасли будет происходить так же быстро, как и электромобильной. Great Wall также отметили, что их технологии можно использовать для морского и железнодорожного транспорта.

Компания наращивает расходы, чтобы превратиться из традиционного производителя автомобилей в компанию, руководствующуюся технологиями. В июле они представили свой бренд Smart Coffee, назвав его "цифровым двигателем" своего перехода к автономному вождению, электрическим системам и умным машинам.

В прошлом месяце компания заявила, что будет сотрудничать с компанией Horizon Robotics Inc. над разработкой интеллектуальных технологий вождения, включая системы самоуправления.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Great Wall должна была помочь производителю электроники Xiaomi в разработке их первого электромобиля. В СМИ сообщали, что автомобиль будут собирать на их заводе.