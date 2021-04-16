Beetle схрестили з Panamera та отримали Ora Conceptcat

Компанія Ora, що входить до складу китайського концерну Great Wall, підготувала до Шанхайського автошоу яскравий концепт у стилі ретро, який отримав назву Conceptcat.

Про це повідомляє портал Autohome. Анонсований раніше реплікар на тему VW Beetle виявився в реальності ще більш цікавим. З'ясувалось, що його творці пішли далі та запозичили ідеї у колег із Porsche.

У дизайні "Концептуального кота" обігрується тема овалу: світлотехніка, малюнок колісних дисків, корпуси камер заднього виду, ручки дверей та низка інших деталей мають овальну форму.

Овальні патрубки вихлопної системи виглядали досить органічно в задній частині машини, але на жаль, їх немає, оскільки автомобіль приводиться в рух двома електромоторами. За твердженням творців, концепт здатний розганятися до "сотні" за 3,5 секунди.

За рахунок форми та двокольорового забарвлення дизайнерам Ora вдалося створити враження, що автомобіль має скромні розміри, але це зовсім не так. По-перше, автомобіль має досить солідну колісну базу 2800 мм (у Toyota Camry – 2820 мм), по-друге, 20-дюймові диски, які ховаються в м'язистих колісних арках, органічно вписалися у загальний ансамбль і не виглядають великими.

Характерний колір оздоблювальних матеріалів, форма триспицевого керма та 4 ковшеподібні крісла – дуже явні відсилання до Porsche. Прилади виконані у вигляді трьох колодязів, але нехай вас це не вводить в оману, всередині розташовані цифрові дисплеї. По центру торпеди – широкоформатний сенсорний екран діагоналлю 12,3 дюйма, а нижче розташовується більш скромний дисплей для управління допоміжними функціями.

Чи поповнить Conceptcat "котяче" сімейство Ora або його чекає доля торішнього Futurist, покаже час.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Great Wall випустить позашляховик на водні. За останні 5 років компанія інвестувала у технології, пов'язані з водневою енергетикою, 305 мільйонів доларів.