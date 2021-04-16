Beetle схрестили з Panamera та отримали Ora Conceptcat

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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3,4 т.
Beetle схрестили з Panamera та отримали Ora Conceptcat

Компанія Ora, що входить до складу китайського концерну Great Wall, підготувала до Шанхайського автошоу яскравий концепт у стилі ретро, який отримав назву Conceptcat.

Про це повідомляє портал Autohome. Анонсований раніше реплікар на тему VW Beetle виявився в реальності ще більш цікавим. З'ясувалось, що його творці пішли далі та запозичили ідеї у колег із Porsche.

Автомобіль має досить солідну колісну базу 2800 мм

У дизайні "Концептуального кота" обігрується тема овалу: світлотехніка, малюнок колісних дисків, корпуси камер заднього виду, ручки дверей та низка інших деталей мають овальну форму.

У дизайні "Концептуального кота" обігрується тема овалу
Оригінальні 20-дюймові диски не виглядають великими
Овальні ручки "втоплені" у кузов

Овальні патрубки вихлопної системи виглядали досить органічно в задній частині машини, але на жаль, їх немає, оскільки автомобіль приводиться в рух двома електромоторами. За твердженням творців, концепт здатний розганятися до "сотні" за 3,5 секунди.

Овальні патрубки вихлопної системи виглядали б досить органічно, але Conceptcat – електромобіль

За рахунок форми та двокольорового забарвлення дизайнерам Ora вдалося створити враження, що автомобіль має скромні розміри, але це зовсім не так. По-перше, автомобіль має досить солідну колісну базу 2800 мм (у Toyota Camry – 2820 мм), по-друге, 20-дюймові диски, які ховаються в м'язистих колісних арках, органічно вписалися у загальний ансамбль і не виглядають великими.

Велике панорамне скло переходить у кришку багажника
Автомобіль отримав кузов фастбек – заднє скло не піднімається

Характерний колір оздоблювальних матеріалів, форма триспицевого керма та 4 ковшеподібні крісла – дуже явні відсилання до Porsche. Прилади виконані у вигляді трьох колодязів, але нехай вас це не вводить в оману, всередині розташовані цифрові дисплеї. По центру торпеди – широкоформатний сенсорний екран діагоналлю 12,3 дюйма, а нижче розташовується більш скромний дисплей для управління допоміжними функціями.

Характерний колір оздоблювальних матеріалів, форма триспицевого керма та ковшеподібні крісла – дуже явні відсилання до Porsche

Чи поповнить Conceptcat "котяче" сімейство Ora або його чекає доля торішнього Futurist, покаже час.

По центру торпеди – широкоформатний сенсорний екран діагоналлю 12,3 дюйма

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Great Wall випустить позашляховик на водні. За останні 5 років компанія інвестувала у технології, пов'язані з водневою енергетикою, 305 мільйонів доларів.

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