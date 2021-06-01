Ателье Touring Superleggera создало новинку к своему 95-летию
Итальянское кузовное ателье Carrozzeria Touring Superleggera в этом году отмечает свое 95-летие. К юбилею компания подготовила суперкар Arese RH95.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. За основу для своего нового проекта в компании взяли среднемоторный спорткар Ferrari 488 Pista.
Новинка получила элегантный кузов, а за сиденьями пилота и его спутника располагается 720-сильный мотор V8 с двумя турбинами. Вся мощь мотора отправляется к задним колесам через преселективную роботизированную 7-ступенчатую коробку передач.
Для дизайна купе характерны плавные обтекаемые формы, а общая стилистика перекликается с 12-цилиндровой моделью Aero 3, представленной в прошлом году. Оригинальным элементами стали откидывающаяся назад крышка моторного отсека, а также двери "крылья бабочки".
Всего компания планирует изготовить 18 экземпляров купе. В зависимости от пожеланий будущего владельца автомобиль можно будет заказать в различных цветах, в том числе гоночных "ливреях": красной-белой в честь Alfa Romeo или оранжево-голубой Gulf Oil.
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