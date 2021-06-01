Ателье Touring Superleggera создало новинку к своему 95-летию

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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Ателье Touring Superleggera создало новинку к своему 95-летию

Итальянское кузовное ателье Carrozzeria Touring Superleggera в этом году отмечает свое 95-летие. К юбилею компания подготовила суперкар Arese RH95.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. За основу для своего нового проекта в компании взяли среднемоторный спорткар Ferrari 488 Pista.

За основу для своего проекта Arese RH95 в компании взяли среднемоторный спорткар Ferrari 488 Pista
Новинка получила элегантный и самобытный дизайн кузова
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Arese RH95 будет изготовлена тиражом всего 18 экземпляров

Новинка получила элегантный кузов, а за сиденьями пилота и его спутника располагается 720-сильный мотор V8 с двумя турбинами. Вся мощь мотора отправляется к задним колесам через преселективную роботизированную 7-ступенчатую коробку передач.

Доступ в двухместный салон обеспечивают двери "крылья бабочки".
Интерьер выполнен в двухцветной гамме
Для отделки салона использована кожа и алькантара

Для дизайна купе характерны плавные обтекаемые формы, а общая стилистика перекликается с 12-цилиндровой моделью Aero 3, представленной в прошлом году. Оригинальным элементами стали откидывающаяся назад крышка моторного отсека, а также двери "крылья бабочки".

Под капотом новинки – 740-сильный V8
В зависимости от пожеланий будущего владельца автомобиль можно будет заказать в различных цветах
Купе Arese RH95 одинаково стильно выглядит с любого ракурса

Всего компания планирует изготовить 18 экземпляров купе. В зависимости от пожеланий будущего владельца автомобиль можно будет заказать в различных цветах, в том числе гоночных "ливреях": красной-белой в честь Alfa Romeo или оранжево-голубой Gulf Oil.

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