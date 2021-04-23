Итальянская Kimera возродит легендарную Lancia Rally 037

Итальянская компания Kimera Automobili анонсировала презентацию собственного суперкара, созданного по мотивам легендарного спортивного автомобиля Lancia Rally 037.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Kimera Automobili из итальянского города Кунео в Пьемонте взялась за возрождение знаменитой раллийной Lancia Rally 037, которая вписала свою страничку в историю международного чемпионата по авторалли, выиграв чемпионский титул в 1983 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Новинка получила обозначение Kimera EVO37. В создании автомобиля принял участие один из творцов оригинальной Lancia Rally 037 – Клаудио Ломбарди. В свое время этот талантливый инженер разрабатывал моторы для автомобилей Lancia. Благодаря помощи Ломбарди, новинка получила в свой арсенал 2-литровый 4-цилиндровый двигатель с механическим нагнетателем и турбонаддувом.

По утверждению производителя, благодаря такой конструкции мощность EVO37 будет составлять порядка 550 л.с. Механический нагнетатель приводится в действие с помощью отдельного электромотора, вместо привычного ременного привода от ДВС. Это позволило улучшить характеристики мотора, особенно на малых оборотах.

Для новинки будут предложены на выбор механическая коробка передач или секвентальная трансмиссия. А заявленный вес купе составляет всего 950 кг.

Производство будет ограничено всего 37-ю экземплярами, а стоимость заявлена на уровне полумиллиона евро. Кроме того, в планах компании выпустить еще 10 машин в исполнении Integrale – с полным приводом.

Подробные технические характеристики и особенности конструкции новинки станут известны 22 мая на презентации модели. На фирменном сайте уже включили электронный счетчик времени, оставшегося до дебюта.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ares Design показала наследника легендарной De Tomaso Pantera. Panther ProgettoUno создан на технической основе Lamborghini Huracan. От него новинка унаследовала 5,2-литровый атмосферный V10, развивающий 650 л.с. и 600 Нм крутящего момента. В процессе работы над машиной были перенастроены электронный блок управления двигателем, а также установлена новая выхлопная система из нержавеющей стали.