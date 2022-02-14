Ателье Jaos показала свою версию Toyota Land Cruiser 300

Тюнинговое ателье Jaos из Японии хорошо знакомо всем любителям внедорожников своими аксессуарами. Очередным творением мастеров компании стал комплект обвеса для нового поколения Toyota Land Cruiser 300.

Целый ряд компаний, например, Modellista, Liberty Walk, Wald и M’z speed, уже показали свои варианты тюнинга, выполненные в агрессивном спортивном стиле. А вот в Jaos пошли иным путем, предложив на фирменном сайте свой вариант обвеса, который больше подходит для путешествий по бездорожью.

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В отличие от продукции других тюнеров, аксессуары Jaos выглядят так, как будто они изготовлены на заводе Toyota. Элементы обвеса гармонично вписываются в современный язык дизайна Land Cruiser. Комплект включает в себя увеличенную защиту переднего бампера, расширители колесных арок под карбон, защиту дверных ручек, багажник на крыше со встроенными фонарями и черные аппликации для боковых порогов и нижней части заднего бампера, а также глушитель Battlez Muffler ZS-2 с двойными хромированными патрубками.

Кроме того, Land Cruiser от Jaos получил комплект новых 20-дюймовых дисков Tribe Cross в сером матовом цвете и шины Toyo Open Country R размерностью 285/55 для лучшего сцепления на бездорожье. Также Jaos модернизировал стандартную подвеску с помощью пружин Battlez Ti-W, увеличив дорожный просвет стандартной модели с 235 до 275 мм.

Под капотом никаких изменений нет, а это означает, что вы можете выбирать между стандартным 3,5-литровым 415-сильным бензиновым V6 с двумя турбинами или 3,3-литровым турбодизелем V6 на 309 л.с. Все варианты Land Cruiser Series 300 оснащены 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, передающей момент ко всем ведущим колесам.

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