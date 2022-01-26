Toyota презентовала внедорожник Sequoia нового поколения

Японская компания Toyota провела очередную плановую замену в своем модельном ряду. После недавней премьеры пикапа Tundra новой генерации, поклонникам марки показали самый большой в гамме внедорожник.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Sequoia во многом унифицирована с новым пикапом Tundra. В частности, обе модели имеют схожую стилистику и внешний дизайн. Еще больше общего у моделей в интерьере.

Автомобиль выделяется крупной хромированной решеткой, рисунок которой будет отличаться в зависимости от версии. Кроме того, покупатели смогут приобрести спорт-пакет от подразделения TRD. Он будет отличаться наличием 20-дюймовых матово-черных дисков, спортивных амортизаторов Bilstein, и пружин TRD. В салоне появятся алюминиевые перфорированные педали и красная кнопка запуска двигателя.

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Также специалисты TRD подготовили комплект опций для поклонников бездорожья, в который вошли 18-дюймовые диски, задний дифференциал с блокировкой, комплект усиленных пружин и амортизаторов, а также системы помощи водителю. Кроме того, можно заказать версию TRD Pro, которая имеет расширенную комплектацию, включая полный набор аксессуаров для бездорожья, а также расширенный набор вспомогательных систем.

Sequoia будет предложена в новым гибридным мотором i-Force Max. Он включает в свой состав 3,5-литровый V6 с двумя турбинами, вспомогательный электромотор и 10-ступенчатыйй "автомат". Суммарная мощность такой установки достигает 443 л.с. и 790 Нм. Для сравнения, это на 57 "лошадок" больше, чем у прежнего 5,7-литрового V8. Покупателям будут предложены заднеприводная трансмиссия или система подключаемого привода 4WD.

Производство новинки будет организовано на заводе компании в Техасе. Новинка появится у американских дилеров марки летом нынешнего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota впервые обогнала General Motors по продажам в США