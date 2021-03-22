Aston Martin подготовил "формульные" версии модели Vantage

Британская компания Aston Martin представила новую версию своего спорткара Vantage, получившую обозначение F1 Edition.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В этом году автомобили Aston Martin будут выполнять роль официальных машин безопасности на этапах чемпионата Формулы-1. По случаю этого события компания подготовила лимитированную серию купе и родстеров Vantage F1 Edition.

В этом году автомобили Aston Martin будут выполнять роль официальных машин безопасности на этапах чемпионата Формулы-1 media.astonmartin.com

От обычного Vantage версия F1 Edition будет отличаться более мощным мотором. 4-литровый V8 битурбо от AMG форсировали с 510 до 535 л.с., а крутящий момент не изменился и достигает 685 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый "автомат", который модернизировали для лучшего быстродействия. Кроме того, новинка отличается настройками и элементами подвески, а также более "острыми" настройками рулевого управления.

От обычного Vantage версия F1 Edition будет отличаться более мощным мотором media.astonmartin.com

Внешне Aston Martin Vantage F1 Edition выделяется изумрудным оттенком цвета Racing Green, 21-дюймовыми легкосплавными дисками с особыми шинами Pirelli, а также развитым аэродинамическим обвесом. Дизайнеры дополнили облик серыми элементами декора.

Внешне Aston Martin Vantage F1 Edition выделяется изумрудным оттенком цвета Racing Green media.astonmartin.com

Для отделки салона используется кожа и алькантара с контрастной прострочкой media.astonmartin.com

Стоимость Aston Martin Vantage F1 Edition стартует с отметки 162 тысячи евро. Первые авто поступят к покупателям в мае нынешнего года.

Новинка будет доступна как в версии купе, так и в виде родстера media.astonmartin.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Aston Martin готовит электрический кроссовер и спорткар.