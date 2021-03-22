Aston Martin підготував "формульні" версії моделі Vantage

Британська компанія Aston Martin презентувала нову версію свого спорткара Vantage, що отримала позначення F1 Edition.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Цього року автомобілі Aston Martin будуть виконувати роль офіційних машин безпеки на етапах чемпіонату Формули-1. Із цієї нагоди компанія підготувала лімітовану серію купе та родстерів Vantage F1 Edition.

У цьому році автомобілі Aston Martin будуть виконувати роль офіційних машин безпеки на етапах чемпіонату Формули-1 media.astonmartin.com

Від звичайного Vantage версія F1 Edition буде відрізнятися більш потужним мотором. 4-літровий V8 бітурбо від AMG форсували з 510 до 535 к.с., а крутний момент не змінився та становить 685 Нм. У парі з ним працює 8-ступінчастий "автомат", який модернізували для кращої швидкодії. Крім того, новинка відрізняється налаштуваннями та елементами підвіски, а також більш "гострими" настройками рульового управління.

Від звичайного Vantage версія F1 Edition буде відрізнятися більш потужним мотором media.astonmartin.com

Зовні Aston Martin Vantage F1 Edition виділяється смарагдовим відтінком кольору Racing Green, 21-дюймовими легкосплавними дисками з особливими шинами Pirelli, а також розвиненим аеродинамічним обвісом. Дизайнери доповнили вигляд сірими елементами декору.

Зовні Aston Martin Vantage F1 Edition виділяється смарагдовим відтінком кольору Racing Green media.astonmartin.com

Для оздоблення салону використовується шкіра та алькантара з контрастною прострочкою media.astonmartin.com

Вартість Aston Martin Vantage F1 Edition стартує з позначки 162 тисячі євро. Перші авто надійдуть до покупців у травні нинішнього року.

Новинка буде доступна як у версії купе, так і у вигляді родстера media.astonmartin.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Aston Martin готує електричний кросовер та спорткар.