Aston Martin нетривиально отметил возвращение в кино модели DB5

В преддверии выхода на экраны нового фильма о легендарном суперагенте 007 компания Aston Martin совместно с производителем игрушек Corgi Toys создала необычную инсталляцию. Она имитирует масштабную модель-копию 1965 года, изготовленную в натуральную величину.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. За месяц до выхода 25-го фильма о Джеймсе Бонде No Time To Die компания Aston Martin запустила кампанию "Не время умирать". В рамках проекта представлен телевизионный ролик, а также необычная инсталляция (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Видео дня

В новом фильме, который выйдет на экраны по всему миру в сентябре нынешнего года, задействованы четыре автомобиля британского бренда из прошлого, настоящего и будущего – классические модели DB5 и Aston Martin V8, современное купе DBS и гиперкар Valhalla, который появится в продаже в будущем году.

Чтобы отпраздновать возвращение легендарного DB5 007 на большой экран, Aston Martin и Corgi Toys создали полноразмерную копию модели DB5 1965 года в фирменной коробке размером 5,66х2,7х2,7 м. Она установлена на пристани неподалеку от электростанции Баттерси. В боксе находится ремейк Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation. Автомобиль укомплектован полным набором "шпионских" аксессуаров, включая вращающиеся номерные знаки, выдвижной пуленепробиваемый щит и, конечно же, выдвижные пулеметы.

Напомним, что версия DB5 Goldfinger Continuation будет изготовлена тиражом всего 25 экземпляров для состоятельных коллекционеров и не может использоваться для повседневной эксплуатации.

Британская компания Corgi Toys – один из старейших производителей игрушек и масштабных копий автомобилей. В 1965 году она выпустила модель-копию Aston Martin DB5 Джеймса Бонда из фильма Goldfinger, которая мгновенно стала бестселлером. В том же году она получила несколько престижных наград в Великобритании, в то числе, "Игрушка года" и "Лучшая игрушка для мальчиков" Национальной ассоциации розничных продавцов игрушек. Стоит также отметить, что модель-копия до сих пор выпускается и пользуется высоким спросом, а за 55 лет было продано свыше 20 миллионов экземпляров по всему миру.

Инсталляция Corgi DB5 будет демонстрироваться до 1 октября 2021 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Aston Martin показала двухместный гиперкар Valkyrie Spider.