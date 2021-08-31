Aston Martin нетривиально отметил возвращение в кино модели DB5

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
2 минуты
130
Aston Martin нетривиально отметил возвращение в кино модели DB5

В преддверии выхода на экраны нового фильма о легендарном суперагенте 007 компания Aston Martin совместно с производителем игрушек Corgi Toys создала необычную инсталляцию. Она имитирует масштабную модель-копию 1965 года, изготовленную в натуральную величину.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. За месяц до выхода 25-го фильма о Джеймсе Бонде No Time To Die компания Aston Martin запустила кампанию "Не время умирать". В рамках проекта представлен телевизионный ролик, а также необычная инсталляция (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Aston Martin и Corgi Toys создали полноразмерную копию модели DB5 1965 года в фирменной коробке размером 5,66х2,7х2,7 м
Видео дня

В новом фильме, который выйдет на экраны по всему миру в сентябре нынешнего года, задействованы четыре автомобиля британского бренда из прошлого, настоящего и будущего – классические модели DB5 и Aston Martin V8, современное купе DBS и гиперкар Valhalla, который появится в продаже в будущем году.

Коробка с авто установлена на пристани неподалеку от электростанции Баттерси

Чтобы отпраздновать возвращение легендарного DB5 007 на большой экран, Aston Martin и Corgi Toys создали полноразмерную копию модели DB5 1965 года в фирменной коробке размером 5,66х2,7х2,7 м. Она установлена на пристани неподалеку от электростанции Баттерси. В боксе находится ремейк Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation. Автомобиль укомплектован полным набором "шпионских" аксессуаров, включая вращающиеся номерные знаки, выдвижной пуленепробиваемый щит и, конечно же, выдвижные пулеметы.

Инсталляция имитирует коробку с моделью 1965 года

Напомним, что версия DB5 Goldfinger Continuation будет изготовлена тиражом всего 25 экземпляров для состоятельных коллекционеров и не может использоваться для повседневной эксплуатации.

Инсталляция Corgi DB5 будет демонстрироваться до 1 октября 2021 года

Британская компания Corgi Toys – один из старейших производителей игрушек и масштабных копий автомобилей. В 1965 году она выпустила модель-копию Aston Martin DB5 Джеймса Бонда из фильма Goldfinger, которая мгновенно стала бестселлером. В том же году она получила несколько престижных наград в Великобритании, в то числе, "Игрушка года" и "Лучшая игрушка для мальчиков" Национальной ассоциации розничных продавцов игрушек. Стоит также отметить, что модель-копия до сих пор выпускается и пользуется высоким спросом, а за 55 лет было продано свыше 20 миллионов экземпляров по всему миру.

Инсталляция Corgi DB5 будет демонстрироваться до 1 октября 2021 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Aston Martin показала двухместный гиперкар Valkyrie Spider.

ВеликобританияНовости автомираAston MartinДжеймс Бондновостиавтокино