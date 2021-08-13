Acura рассекретила все данные нового суперкара NSX. Видео

Компания Acura официально представила самый динамичный вариант суперкара NSX Type S. Новинка получила 608-сильный мотор.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. После серии тизеров поклонники марки дождались официальной премьеры NSX Type S. По словам создателей, это самый быстрый и мощный вариант за всю историю модели. Всего компания намерена произвести 350 экземпляров модели, причем, 300 их них будут проданы на американском рынке (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Узнать новинку можно по иному переднему бамперу с увеличенными воздухозаборниками, а также выразительному спойлеру, который обеспечивает большую прижимную силу. Также модель получила более широкие кованные диски, которые позволили увеличить колею. Спереди установлена резина Pirelli P-Zero размерностью 245/35ZR19, а сзади – 305/30ZR20.

В стандартную комплектацию новинки вошли крыша, боковые "юбки" и корпусы зеркал из карбонового волокна. Элементы декора окрашены в черный цвет. В новом заднем бампере появился массивный диффузор

Гибридный силовой агрегат включает битурбированный 3,5-литровый V6 и три электромотор суммарной мощностью 608 л.с. По сравнению с обычным NSX новинка стала мощнее на 27 "лошадок". Это стало возможно за счет установки турбонагнетателей от гоночной модели NSX GT3 Evo, увеличения давления наддува до 16,1 Па, более эффективных инжекторов и новых интеркулеров. Новая батарея, необходимая для питания электромоторов, прибавила 20% емкости и обеспечивает увеличенный пробег на электротяге.

Новая 9-ступенчатая роботизированная коробка передач DCT стала на 50% быстрее переключаться, получила режим Rapid Downshift Mode, а система полного привода с функцией векторизации тяги Sport Hybrid SH-AWD получила новые настройки.

Опциональный пакет Lightweight Package за $13000 позволяет дополнить стандартную комплектацию карбоно-керамическими тормозными дисками Brembo, карбоновым капотом, а также отделкой интерьера из углепластика. Помимо эстетического удовольствия он позволяет на 26,2 кг снизить вес машины.

Стоимость Acura NSX Type S в США стартует с отметки $169500 с учетом местных налогов и сборов. Презентация новинки состоится в рамках фестиваля в калифорнийском Монтерее.

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