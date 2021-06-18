Acura показала топовую версию кроссовера MDX

Премиальный бренд Acura представил самую мощную версию своего кроссовера MDX нового поколения. Новинка получившая обозначение Type S будет презентована широкой общественности на ежегодных соревнованиях по подъему на холм Pikes Peak International Hill Climb в штате Колорадо.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Чтобы подчеркнуть возможности и потенциал новинки, MDX Type S отвели роль тягача для буксировки гоночных машин.

Honda представила новое поколение модели MDX в начале года, а теперь пополнила семейство первой "заряженной" модификацией. Новинка оснащается бензиновым V6 с двумя турбинами и непосредственным впрыском. Мощность мотора достигает 360 л.с., а крутящий момент – 480 Нм. Аналогичный двигатель используется на спортивном седане Acura TLX Type S.

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Реализовать весь потенциал мотора помогают 10-ступенчатый "автомат" и система полного привода SH-AWD Настройки последней были изменены с передачи большего момента. Кроме того, в списке режимов работы ходовой части появился "продвинутый" Sport+.

Новый MDX Type S получил переднюю двухрычажную подвеску с новыми настройками и "многорычажку" – сзади. Справиться с мощным кроссовером помогут тормозные механизмы Brembo, которые скрываются под элегантными 22-дюймовыми колесными дисками.

Внешне узнать версию Type-S можно по иному оформлению облицовки радиатора, "квартету" выхлопных патрубков и черным декоративным акцентам, которые сменили привычный хром-пакет. В салонах официальных дилеров новинка ожидается осенью, а цены станут известны ближе к началу продаж.

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