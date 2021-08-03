Acura выпустит лимитированную серию суперкара NSX Type S

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Acura выпустит лимитированную серию суперкара NSX Type S

Люксовое подразделение компании Honda представит на автомобильном фестивале в Монтерее лимитированную версию суперкара Acura NSX Type S. Новинка будет изготовлена тиражом всего 350 экземпляров.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В преддверии дебюта компания показала тизеры новинки и небольшой видео ролик (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Acura выпустит лимитированную серию суперкара NSX Type S

По словам создателей, NSX Type S стал "мощнее, динамичнее, острее в управлении и подарит гораздо больше эмоций от драйва". Все технические секреты будут раскрыты на презентации в Монтерее, а пока известно, что купе получит форсированный V6 с двумя турбинами, а также модернизированную систему полного привода Sport Hybrid Super Handling AWD.

Видео дня
Купе получит форсированный V6 с двумя турбинами, а также модернизированную систему полного привода Sport Hybrid Super Handling AWD

Напомним, что базовая версия спорткара оснащается 3,5-литровым V6, который развивает мощность 507 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Кроме того, в арсенале модели есть три электромотора и батарея емкостью 1,3 кВт. Таким образом суммарная отдача гибридного силового агрегата достигает 581 л.с. и 645 Нм.

NSX Type S отличается колесными дисками оригинального дизайна, а тормозные суппорта окрашены в красный цвет. Также автомобиль получил более агрессивный задний диффузор, дополнительный карбоновый обвес, а каждый экземпляр будет иметь плакетку с порядковым номером модели.

Всего Acura планирует изготовить 350 купе из которых 300 зарезервированы для продажи в США. Впервые модель NSX Type S будет доступна покупателям за пределами Японии.

Всего Acura планирует изготовить 350 купе из которых 300 зарезервированы для продажи в США

Кроме того, помимо ограниченного тиража есть еще одна особенность, которая автоматически делает NSX Type S желанным предметом для коллекционеров – в компании подтвердили, что 2022 год станет последним для модели NSX.

2022 год станет последним для модели NSX

Предполагается, что следующее поколение суперкара получит полностью электрический силовой агрегат. Но ни сроков, ни каких-либо деталей о новой генерации NSX пока нет.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Acura показала топовую версию кроссовера MDX.

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