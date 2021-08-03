Acura выпустит лимитированную серию суперкара NSX Type S

Люксовое подразделение компании Honda представит на автомобильном фестивале в Монтерее лимитированную версию суперкара Acura NSX Type S. Новинка будет изготовлена тиражом всего 350 экземпляров.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В преддверии дебюта компания показала тизеры новинки и небольшой видео ролик (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам создателей, NSX Type S стал "мощнее, динамичнее, острее в управлении и подарит гораздо больше эмоций от драйва". Все технические секреты будут раскрыты на презентации в Монтерее, а пока известно, что купе получит форсированный V6 с двумя турбинами, а также модернизированную систему полного привода Sport Hybrid Super Handling AWD.

Видео дня

Напомним, что базовая версия спорткара оснащается 3,5-литровым V6, который развивает мощность 507 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Кроме того, в арсенале модели есть три электромотора и батарея емкостью 1,3 кВт. Таким образом суммарная отдача гибридного силового агрегата достигает 581 л.с. и 645 Нм.

NSX Type S отличается колесными дисками оригинального дизайна, а тормозные суппорта окрашены в красный цвет. Также автомобиль получил более агрессивный задний диффузор, дополнительный карбоновый обвес, а каждый экземпляр будет иметь плакетку с порядковым номером модели.

Всего Acura планирует изготовить 350 купе из которых 300 зарезервированы для продажи в США. Впервые модель NSX Type S будет доступна покупателям за пределами Японии.

Кроме того, помимо ограниченного тиража есть еще одна особенность, которая автоматически делает NSX Type S желанным предметом для коллекционеров – в компании подтвердили, что 2022 год станет последним для модели NSX.

Предполагается, что следующее поколение суперкара получит полностью электрический силовой агрегат. Но ни сроков, ни каких-либо деталей о новой генерации NSX пока нет.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Acura показала топовую версию кроссовера MDX.