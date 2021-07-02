Abarth представил новую версию 695 Esseesse Collectors Edition

Итальянская компания Abarth, входящая в состав концерна Stellantis, подготовила для своих фанов и коллекционеров модель 695 Esseesse Collectors Edition. Новинка отличается дизайном и улучшенными техническими характеристиками.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль будет доступен исключительно с кузовом хэтчбек.

Новинка получила развитый аэродинамический обвес, 17-дюймовые легкосплавные диски, огромный регулируемый задний спойлер, а также фирменную декоративную символику.

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При максимально возможном угле атаки (60 градусов) на скорости 200 км/ч заднее антикрыло обеспечивает дополнительную прижимную силу величиной 42 кг, что позволяет улучшить стабильность машины как на прямой, так и в поворотах.

По сравнению с версией Abarth 595 Competizione новинка стала легче. В частности, на автомобиле установили алюминиевый капот, а также облегченную спортивную выхлопную систему Akrapoviс с титановыми патрубками.

Abarth 695 Esseesse получил новый дизайн интерьера со спортивными креслами и гоночными ремнями безопасности Sabelt. Приборная панель украшена алькантарой, а на правой части торпеды появилась лазерная гравировка "695 Esseesse". Также в салоне можно встретить вставки из карбона, которыми украшены рычаг КП, педали и рулевое колесо.

Развлекать водителя и его спутников в дороге будет инфо-развлекательна система Uconnect с навигацией, 7-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также цифровым радио.

Но главное скрыто от посторонних глаз под капотом. Там расположился 1,4-литровый турбированный мотор 1.4 T-jet, развивающий 180 л.с. мощности и 250 Нм крутящего момента. В паре с ним работает "механика", но в качестве опции можно заказать роботизированную секвентальную КП с подрулевыми переключателями.

Автомобиль разгоняется до первой "сотни" за 6,7 секунды, а максимальная скорость достигает 225 км/ч. Новинка получила спортивные амортизаторы Koni FSD, а справиться с машиной поможет эффективная тормозная система Brembo с 4-поршневыми суппортами спереди и крупными вентилируемыми дисками диаметром 305 мм спереди и 240 мм – сзади.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, итальянский Abarth создал концепт по мотивам модели 60-х.