Итальянский Abarth создал концепт по мотивам модели 60-х

Компания Abarth представила концепт 1000 SP, созданный в честь одноименной спортивной модели 1966 года. Автомобиль изготовлен в единственном экземпляре для презентационных целей.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Во второй половине 1950-х годов Alfa Romeo и Abarth работали в тандеме над созданием малолитражного спортивного автомобиля. Проект был реализован в 1958 году миланским инженеров и сотрудников компании Alfa Romeo Марио Колуччи. Результатом стало компактное купе Alfa Romeo с трубчатым несущим каркасом и агрегатами от Abarth 1000. Кузов был создан дизайнером Франко Скальоне из ателье Bertone.

Карло Абарт нанял Колуччи в качестве технического директора, а в 1966 году доверил ему амбициозный проект Abarth 1000 SP. Название автомобиля указывает на рабочий объем двигателя, заимствованный у Fiat 600, и на класс Sport Prototipo – автомобили с закрытыми колесами, которые производятся специально для участия в соревнованиях и выпускаются ограниченным тиражом. Модель 1000 SP была предназначена для популярных гонок по подъему на холм, а также многочасовых марафонах на выносливость. Легкий и мощный, Abarth 1000 SP одержал серию крупных международных побед – первую в своем классе на трассе 500 км на "Нюрбургринге" в сентябре 1966 года, что помогло укрепить спортивный престиж марки Abarth.

Эта модель послужила источником вдохновения для специалистов "Центра Стиля" компании Abarth, которые создали современную интерпретацию гоночной модели 60-х. Краеугольными камнями конструкции стали легкость, аэродинамика и эргономичность. В каждой детали новинки чувствуется связь времен и отчетливо видны характерные элементы прообраза.

А вот трубчатый каркас исторического Sport Prototipo в новинке уступил место гибридной несущей конструкции с монококом из углепластика и алюминиевой передней частью. Abarth 1000 SP оснащен мощным 4-цилиндровым двигателем объемом 1742 см3 с турбонаддувом мощностью 240 л.с. Спереди новинка получила подвеску с треугольными рычагами, а сзади – с усовершенствованными стойками типа McPherson.

Автомобиль примет участие в различных фирменных презентациях, а также будет демонстрироваться на слетах и фестивалях ретро.

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