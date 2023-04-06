Какие автомобили в Украине подлежат обязательному техосмотру: список необходимых документов
Некоторые авто в Украине должны обязательно пройти процедуру техосмотра. В зависимости от возраста, габаритов и целевого назначения транспортных средств различается и частота техосмотра.
К примеру, все такси, независимо от возраста, ежегодно проходят техосмотр. А вот грузовики, имеющие грузоподъемность до 3,5 т, ездят на эту процедуру каждые два года. Какие автомобили подлежат обязательному техосмотру и какие документы нужно взять с собой, разбирался OBOZREVATEL.
Для кого техосмотр обязателен
Обязательно должны пройти техосмотр следующие транспортные средства:
- такси
- легковушки, которыми перевозят пассажиров или грузы с целью получения прибыли (возраст авто должен быть от двух лет)
- грузовики, имеющие грузоподъемность свыше 3,5 т и прицепы к ним (возраст не имеет значения)
- грузовики грузоподъемностью до 3,5 т и прицепы (возраст – от двух лет)
- прицепы для легковых автомобилей, которые принадлежат ФЛП и юрлицам и используются в коммерческой деятельности (независимо от возраста).
Как часто нужно проходить техосмотр
Дважды в год техосмотр должны пройти:
- автобусы и специальный транспорт, которым перевозят грузы, несущие повышенную опасность.
Каждый год техосмотр проходят:
- такси
- грузовики свыше 3,5 т и прицепы к ним (возраст не имеет значения).
Каждые два года на техосмотр должны ехать:
- легковушки и прицепы, используемые ФЛП и юрлицами для коммерческих целей
- грузовики до 3,5 т и прицепы к ним, старше 2-х лет.
Какие документы нужно взять
Для каждого типа и целевого назначения авто есть свой список документов, который нужно собрать перед техосмотром. Но есть и общий список для всех транспортных средств.
Это:
- паспорт
- техпаспорт на авто (свидетельство о регистрации)
- физические лица берут с собой доверенность на право прохождения техконтроля, а юридические – копию документа о регистрации юрлица.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что правила техосмотра ряда автоперевозчиков в Украине захотели изменить.
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