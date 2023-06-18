Как уберечь двигатель от перегрева летом: советы водителям

Когда-то перегрев двигателя автомобиля был широко распространенной поломкой, что заставило автопроизводителей изрядно поработать над системами охлаждения этой детали. Но летние месяцы становятся все более жаркими и ни одна система не может работать без сбоев вообще. Поэтому опытные автомобилисты советуют не полагаться полностью на разработки инженеров, а подготовить автомобиль к лету самостоятельно.

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OBOZREVATEL рассказывает, что поможет уберечь двигатель. А также о причинах, которые могут привести к его перегреву.

Как нагревается современный двигатель

По сравнению с предыдущими поколениями двигателей современные работают с большей температурой. Это повышает их КПД, но создает проблемы с охлаждением.

Так, рабочая температура двигателя на относительно новом авто составляет 100 градусов по сравнению с 80 градусами на более старых моделях. А в пробках или на бездорожье, когда возникают проблемы с обдувом, температура двигателя может достигать и 125 градусов.

Это создает очень большую нагрузку на материалы, из которых изготовлен двигатель. И может вывести его из строя, вызвать поломку, которая потребует очень дорогого ремонта. При этом упустить момент, когда мотор еще можно спасти, достаточно просто, ведь на большинстве автомобилей приборы показывают лишь приблизительную температуру этого узла, если такой индикатор вообще установлен.

Что может способствовать перегреву двигателя

Возле двигателя часто располагают каталитические нейтрализаторы и радиатор кондиционера. Эти детали при работе тоже выделяют тепло. Также свой вклад в проблему перегрева могут вносить турбонаддув и интеркулеры.

С точки зрения эксплуатации, перегрузки автомобиля и тяжелые режимы движения (бездорожье, ямы и т.п.) являются основными причинами перегрева двигателя. Особенно проблематично движение по плохой дороге с большими перепадами рельефа, как в горах. Оно создает повышенную нагрузку на двигатель и не позволяет его при этом хорошо обдувать.

Что нужно проверить, чтобы не допустить перегрева двигателя

Также перегрев может вызвать езда на неисправном автомобиле. Типичные поломки и проблемы – недостаток охлаждающей жидкости, отказ электровентилятора системы охлаждения, использование низкооктанового топлива, низкое давление в шинах. Все эти показатели необходимо проверить, если вы отправляетесь в дальний путь или эксплуатируете авто в сложных условиях.

Также важно следить за уровнем моторного масла в автомобиле. Или еще лучше вообще его заменить перед жарким сезоном. На то есть несколько причин. За зиму масло могло набрать немало влаги из конденсата, образующегося при перепаде температур. Также в него мог попасть бензин, ведь при зимнем запуске и прогреве двигатель работает на обогащенной смеси. Часть бензина просто не успевает сгорать.

Если инструкция к авто разрешает, в жару лучше переходить на более вязкие марки масла. Также вместе с ним нужно заменить все фильтры.

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