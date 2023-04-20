Как ездить на авто во время наводнения: правила, которые помогут избежать ДТП

Украина страдает от весенних паводков. В четырех областях объявили красный уровень опасности, а пик половодья в Киеве ожидают 22 апреля. Водителям советуют соблюдать важные правила во время наводнения, ведь непогода вызывает резкий рост риска возникновения ДТП.

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Ни в коем случае нельзя запускать двигатель после затопления авто. От гидроудара двигатель может полностью выйти из строя. Важно снять аккумулятор и по возможности вызвать эвакуатор, который доставит автомобиль в СТО. Как ездить на авто во время половодья – читайте в материале OBOZREVATEL.

Правила, которые помогут избежать ДТП

Прежде всего, стоит отметить, что во время паводков лучше было бы вообще отложить поездки на авто. Если выехать все же необходимо, следует заранее проложить маршрут, минуя потенциально опасные участки – тоннели, проезды под путепроводами, железнодорожными мостами и низменные места.

Столкнувшись с затопленной дорогой, не рискуйте и не заезжайте на участки, где трудно определить уровень воды.

Течение может повлечь тяжелые последствия, ведь сильный поток воды приведет к тому, что автомобилем станет тяжело, а то и невозможно, управлять.

Переезжая затопленный участок, держитесь поближе к самой высокой части дороги. Важно сбросить скорость, чтобы не создавать искусственные волны.

Стеклоочистители помогут улучшить видимость и мгновенно очищать стекло в случае, если на него попадет вода.

Двигаясь в ряду позади другого автомобиля, старайтесь соблюдать безопасную дистанцию. Только подождав, когда первый автомобиль проедет затопленный участок, можно начинать движение.

Вода может повредить тормозную систему, поэтому нужно регулярно проверять состояние тормозов.

Что нельзя делать водителю во время наводнения

Двигаясь по дороге во время половодья нельзя обгонять едущие впереди транспортные средства.

На затопленных участках категорически запрещается:

ехать на высокой скорости, создавая искусственные волны

ехать на высокой скорости через искусственные волны, которые создают другие авто

не соблюдать достаточной дистанции, ехать слишком близко к двигающемуся впереди авто

продолжать движение, если тормозная система или другие функции авто начали работать со сбоями

проезжать через глубокие затопления или места, где уровень воды трудно определить.

Правила парковки во время наводнений

В крупных городах во время половодья возникают проблемы с парковкой. Избегайте автостоянок, расположенных в низменных местах, ведь именно туда будет стекать вода. Нельзя парковаться и у водостоков.

Большая вода, подмывая почву, может создать опасность падения деревьев, поэтому во время весенних паводков не следует ставить автомобиль поблизости.

Эксперты говорят, что идеальным местом парковки авто в период наводнений является пустая возвышенность, которую, конечно же, нелегко найти в большом городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, сезонное повышение уровня воды наблюдается в реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг. О последствиях паводков – читайте в материале.

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