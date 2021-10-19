Xiaomi анонсировала дату выпуска электромобиля

Китайский производитель электроники, компания Xiaomi анонсировала дату начала серийного производства электромобилей. Ожидается, что первые автомобили бренда появятся в первой половине 2024 года.

Об этом на собрании акционеров рассказал основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь, сообщает китайский портал Finance Sina. Напомним, что о планах по выпуску собственной автомобильной продукции Лэй Цзюнь рассказал еще весной нынешнего года. По его словам, на сегодняшний день объем инвестиций в проект уже составил 10 млрд долларов. Еще столько же будет инвестировано в ближайшие 10 лет. Объявление вызвало рост стоимости акций компании более чем на 5%.

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По словам Лэй Цзюня за полгода команда Xiaomi провела большое количество встречи с потенциальными партнерами, получено свыше 20 тысяч резюме от потенциальных сотрудников, а также создан собственный научно-технический центр, в котором будет работать свыше 450 человек. 1 сентября в Пекине была основана компания Xiaomi Automobile. А самое главное, что Xiaomi уже начала строительство собственного завода в пригороде Пекина Ичжуане.

Лэй Цзюнь также отметил, что основная идея выхода на автомобильный рынок заключается в том, чтобы интегрировать электрокар в фирменную интеллектуальную экосистему Xiaomi, включающую гаджеты, "умные дома" и "умные офисы".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, китайский производитель электроники Huawei представил свой первый автомобиль, а также поделился планами в области автомобилестроения. К 2025 году компания намерена представит автомобиль с функцией автономного управления.